142 estaciones en la región de Île-de-France equipadas con un sistema de teleoperación para 2018

La operación remota permite controlar escaleras mecánicas, ascensores, compuertas de validación e iluminación desde un centro de operaciones. Hoy en día, solo funcionan cuando hay agentes presentes.

Mañana, gracias a la teleoperación, operarán durante toda la duración del servicio. Tras una fase inicial de experimentación en Val d'Or (línea L), y luego en 14 estaciones del RER B hacia el norte, el sistema se extenderá a 142 estaciones de la SNCF. 300 nuevas cámaras permitirán monitorizar remotamente el correcto funcionamiento e intervenir en 200 ascensores, 112 escaleras mecánicas y 325 líneas de compuertas de validación.

Los 6 principales beneficios de la teleoperación: