142 estaciones en la región de Île-de-France equipadas con un sistema de teleoperación para 2018
La operación remota permite controlar escaleras mecánicas, ascensores, compuertas de validación e iluminación desde un centro de operaciones. Hoy en día, solo funcionan cuando hay agentes presentes.
Mañana, gracias a la teleoperación, operarán durante toda la duración del servicio. Tras una fase inicial de experimentación en Val d'Or (línea L), y luego en 14 estaciones del RER B hacia el norte, el sistema se extenderá a 142 estaciones de la SNCF. 300 nuevas cámaras permitirán monitorizar remotamente el correcto funcionamiento e intervenir en 200 ascensores, 112 escaleras mecánicas y 325 líneas de compuertas de validación.
Los 6 principales beneficios de la teleoperación:
- Reducción del consumo eléctrico en 5 millones de kWh al año, es decir, el consumo anual de una ciudad de unos 50.000 habitantes (Annecy, por ejemplo), apagando remotamente la estación al final del servicio;
- Mejora de la disponibilidad del equipo gracias a su funcionamiento durante toda la duración del servicio (en algunas estaciones el equipo estará disponible el doble de tiempo), reinicio más rápido en caso de parada inoportuna (por ejemplo, reinicio remoto de una escalera mecánica) y mejor detección de averías. El centro de operaciones recibirá una alerta en tiempo real. La desmaterialización de los documentos de mantenimiento de equipos permitirá una intervención en la estación incluso si no hay agente, reduciendo así el tiempo necesario para volver al servicio;
- Mayor disponibilidad de agentes (agentes de ventas en estaciones o equipos móviles). Liberados de tareas de mantenimiento, pueden volver a centrarse en su misión principal: acoger, informar y acompañar a los pasajeros. Recibirán una alerta en tiempo real, gracias al desarrollo de una aplicación en su smartphone, que les permitirá responder mucho mejor.
- Un aumento esperado en las validaciones de alrededor del 10% con validadores que ahora funcionarán durante la duración del servicio;
- Mejorar indirectamente la seguridad desplegando 300 cámaras adicionales en ascensores, escaleras mecánicas y líneas validadoras, que pueden complementar la red de cámaras existente;
- Mejor respuesta a los problemas de información de accesibilidad. La teleoperación permitirá finalmente transmitir, en tiempo real, el estado de disponibilidad de ascensores y escaleras mecánicas para personas con movilidad reducida (PRM).