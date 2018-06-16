16 de junio de 2018: llega la Regio 2N al eje París-Montereau de la línea R

El despliegue de nuevos trenes Regio 2N comenzó el pasado diciembre en la línea R, con 11 trenes entregados en el eje Montereau-Melun vía Héricy hasta la fecha.

A partir del 18 de junio, circularán 3 nuevos trenes de la Regio 2N entre París-Gare de Lyon y Montereau, alcanzando 19 trenes a finales del verano. A partir de diciembre, se desplegarán nuevos trenes gradualmente entre París-Gare de Lyon y Montargis, para cubrir las necesidades de los 72.000 pasajeros de la línea.

La flota consistirá finalmente en 42 trenes, financiados al 100% por Île-de-France Mobilités, con un coste de 589 millones de euros.