16 de junio de 2018: llega la Regio 2N al eje París-Montereau de la línea R
El despliegue de nuevos trenes Regio 2N comenzó el pasado diciembre en la línea R, con 11 trenes entregados en el eje Montereau-Melun vía Héricy hasta la fecha.
A partir del 18 de junio, circularán 3 nuevos trenes de la Regio 2N entre París-Gare de Lyon y Montereau, alcanzando 19 trenes a finales del verano. A partir de diciembre, se desplegarán nuevos trenes gradualmente entre París-Gare de Lyon y Montargis, para cubrir las necesidades de los 72.000 pasajeros de la línea.
La flota consistirá finalmente en 42 trenes, financiados al 100% por Île-de-France Mobilités, con un coste de 589 millones de euros.
El Regio 2N: un tren diseñado para pasajeros
Tanto si quieres trabajar, leer, dormir o charlar con tus vecinos, el equipo de la Regio 2N Transilien ofrece a todos el viaje que desean. La presencia de reposabrazos, enchufes pero también iluminación homogénea permite que todos lean, descansen o trabajen. Para mayor comodidad en invierno, los huéspedes pueden disfrutar de calefacción por suelo radiante y aire acondicionado en verano.
Quienes quieran trabajar o simplemente cargar su teléfono móvil también podrán hacerlo gracias a los enchufes eléctricos de 220v instalados entre los asientos.
También hay plazas para bicicletas disponibles para los pasajeros que combinan tren y bicicleta en sus trayectos diarios.
- Información de pasajeros: el viajero tiene acceso a información sobre su trayecto en cualquier momento, actualizaciones: nombre y número de paradas, duración del trayecto y posibles conexiones con otros trenes, autobuses, tranvías, metros.
- Accesibilidad: un tren 100% accesible diseñado para facilitar el desplazamiento a personas con movilidad reducida, con acceso nivelado a los andenes o manillas fijadas al asiento. Estos avances beneficiarán a todos los pasajeros.
- Seguridad: Para garantizar la seguridad de los pasajeros en todas las zonas del tren, cada tren de la Regio 2N está equipado con 25 cámaras de vigilancia. El Regio 2N es un tren llamado "boa" que permite un fácil acceso de un coche a otro. También se ha añadido iluminación a los andenes para reforzar la sensación de seguridad.
Rutas de los nuevos trenes Regio2N en las líneas N y R. 19 nuevos trenes en la línea D desde finales de 2019. 42 nuevos trenes en la línea R para 2019. 73 trenes nuevos en la línea N para 2021. Île-de-France Mobilités financia la renovación de los trenes al 100%.
708 trenes nuevos o renovados entre 2016 y 2021