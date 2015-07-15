19 nuevos espacios Véligo en Île-de-France

Véligo

Véligo fue creado por Île-de-France Mobilités para animar a los pasajeros a utilizar sus bicicletas además del transporte público. Este servicio consiste en la instalación, en las inmediaciones de las entradas de la estación, de taquillas seguras y/o refugios con acceso libre.

Las taquillas son accesibles con una tarjeta Navigo con una suscripción válida (Semana, Mes, Anual, imagina R, Solidarité Transport), y con una suscripción anual al servicio Véligo de 10 a 30 euros. Hasta la fecha, 25 espacios Véligo están en servicio, es decir, 1.616 espacios. El objetivo de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) es alcanzar 20.000 espacios Véligo para 2020.

Tabla: Cifras clave sobre la ubicación de los Véligos
Todo lo que necesitas saber sobre los espacios de Véligo.

Información numérica sobre la ubicación de Véligo en varios departamentos, en las diferentes líneas, en los lugares de taquilla y en los refugios.