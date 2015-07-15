19 nuevos espacios Véligo en Île-de-France

Véligo

Véligo fue creado por Île-de-France Mobilités para animar a los pasajeros a utilizar sus bicicletas además del transporte público. Este servicio consiste en la instalación, en las inmediaciones de las entradas de la estación, de taquillas seguras y/o refugios con acceso libre.

Las taquillas son accesibles con una tarjeta Navigo con una suscripción válida (Semana, Mes, Anual, imagina R, Solidarité Transport), y con una suscripción anual al servicio Véligo de 10 a 30 euros. Hasta la fecha, 25 espacios Véligo están en servicio, es decir, 1.616 espacios. El objetivo de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) es alcanzar 20.000 espacios Véligo para 2020.