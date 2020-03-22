Île-de-France Mobilités y RATP establecieron 22 líneas de autobús reservadas para el personal hospitalario
Este servicio fue construido y desarrollado con la Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Está reservado exclusivamente para el personal hospitalario, con un intervalo de un autobús cada 30 minutos en cada línea.
El objetivo es permitir que el personal hospitalario llegue a su lugar de trabajo sin dificultad. Este servicio se suma a la continuidad del servicio en la red de Île-de-France, que ha mantenido una oferta, aunque reducida, para permitir que otras funciones fundamentales operen y circulen.
El horario de operación de este nuevo servicio de autobús se ha trabajado con el AP-HP para adaptarlos a las necesidades del personal: 6am-9am; 12:00-15:00; 19:00-22:00.
Île-de-France Mobilités apoya al personal sanitario, con 22 líneas de autobús dedicadas, servicio prioritario a todos los centros sanitarios y 100 bicicletas eléctricas asistidas en Véligo Location disponibles para cuidadores.
Los 22 autobuses lanzadera instalados para agentes APHP también están abiertos a todo el personal de atención y salud, como residencias de ancianos y clínicas privadas.
Para informar al personal de enfermería sobre esta nueva oferta, se han creado horarios especiales, línea por línea, que se envían al AP-HP para la comunicación interna. Todos los horarios de las líneas están disponibles a continuación en esta página y en www.ratp.fr.
Las medidas de precaución implementadas para pasajeros y conductores a bordo de estos lanzaderas dedicadas al personal hospitalario son las mismas que las de las líneas regulares: ventana antiagresiones elevada; puerta abierta en posición nocturna; puerta principal cerrada; Cinta en la parte trasera de la cabina del conductor; Embarcando pasajeros por la puerta trasera.
Transbordador Gare de Lyon. Servicios de lanzadera para el personal hospitalario AP-HP.
Como recordatorio:
Estos lanzaderas dedicados forman parte de las acciones realizadas para facilitar el desplazamiento de los cuidadores. Así, Île-de-France Mobilités ha reforzado 6 líneas de transporte de respuesta a la demanda (Rambouillet (78), Houdan (78), Férolles (77), Jossigny (77), Nemours (77), Pontoise (95), Montereau (77)) y asume su papel como autoridad organizadora en esta excepcional crisis sanitaria a diario. Sincroniza las acciones de todos los operadores de transporte en la región de Île-de-France, manteniendo todas las líneas de transporte para que las personas que tienen que ir a trabajar para garantizar la continuidad de la operación de nuestro país en este periodo difícil puedan hacerlo sin dificultad (personal sanitario, policía, bomberos, servicios públicos, farmacéuticos, personal que trabaja en supermercados, etc.). personal que trabaja en sectores estratégicos como producción agroalimentaria, redes energéticas, telecomunicaciones, agua, guardias de seguridad, etc.). Se invita a los residentes de Île-de-France que no tengan una necesidad absoluta a quedarse en casa.
La oferta regional de transporte se adapta día a día para mantener un transporte regular durante todo el día, con prioridad en atender hospitales e infraestructuras sanitarias.
El servicio de transporte proporcionado por la RATP en este periodo excepcional es posible gracias al compromiso de todos sus empleados. Permite que las demás funciones esenciales de la Nación permanezcan movilizadas al servicio del pueblo francés (salud y social, agroalimentaria, energía, agua, policía, transporte de mercancías, gestión de residuos, etc.).
En este contexto de crisis sanitaria sin precedentes, el Grupo RATP está ante todo garantizando la seguridad de su personal y pasajeros. Las instrucciones actualizadas regularmente del Gobierno para proteger a empleados y viajeros se implementan con el fin de limitar la propagación del virus COVID-19.