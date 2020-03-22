Île-de-France Mobilités y RATP establecieron 22 líneas de autobús reservadas para el personal hospitalario

Como recordatorio:

Estos lanzaderas dedicados forman parte de las acciones realizadas para facilitar el desplazamiento de los cuidadores. Así, Île-de-France Mobilités ha reforzado 6 líneas de transporte de respuesta a la demanda (Rambouillet (78), Houdan (78), Férolles (77), Jossigny (77), Nemours (77), Pontoise (95), Montereau (77)) y asume su papel como autoridad organizadora en esta excepcional crisis sanitaria a diario. Sincroniza las acciones de todos los operadores de transporte en la región de Île-de-France, manteniendo todas las líneas de transporte para que las personas que tienen que ir a trabajar para garantizar la continuidad de la operación de nuestro país en este periodo difícil puedan hacerlo sin dificultad (personal sanitario, policía, bomberos, servicios públicos, farmacéuticos, personal que trabaja en supermercados, etc.). personal que trabaja en sectores estratégicos como producción agroalimentaria, redes energéticas, telecomunicaciones, agua, guardias de seguridad, etc.). Se invita a los residentes de Île-de-France que no tengan una necesidad absoluta a quedarse en casa.

La oferta regional de transporte se adapta día a día para mantener un transporte regular durante todo el día, con prioridad en atender hospitales e infraestructuras sanitarias.

El servicio de transporte proporcionado por la RATP en este periodo excepcional es posible gracias al compromiso de todos sus empleados. Permite que las demás funciones esenciales de la Nación permanezcan movilizadas al servicio del pueblo francés (salud y social, agroalimentaria, energía, agua, policía, transporte de mercancías, gestión de residuos, etc.).

En este contexto de crisis sanitaria sin precedentes, el Grupo RATP está ante todo garantizando la seguridad de su personal y pasajeros. Las instrucciones actualizadas regularmente del Gobierno para proteger a empleados y viajeros se implementan con el fin de limitar la propagación del virus COVID-19.

