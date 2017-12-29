200 trenes nuevos o renovados ya entregados a la red de Île-de-France

Además, desde el 10 de diciembre, los horarios de las líneas A, L y J se han readaptado para garantizar viajes más fiables con trenes puntuales y una oferta simplificada y legible, mejor adaptada a las necesidades de viaje de los pasajeros y a un número de pasajeros en constante aumento.

En 2017 también se inauguró la nueva línea Tranvía 11 Express para un nuevo servicio de 60.000 pasajeros diarios. A finales de 2018, el tranvía 3 se ampliará 4,3 km hacia el norte entre Porte de la Chapelle y Porte d'Asnières.