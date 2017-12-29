200 trenes nuevos o renovados ya entregados a la red de Île-de-France
Además, desde el 10 de diciembre, los horarios de las líneas A, L y J se han readaptado para garantizar viajes más fiables con trenes puntuales y una oferta simplificada y legible, mejor adaptada a las necesidades de viaje de los pasajeros y a un número de pasajeros en constante aumento.
En 2017 también se inauguró la nueva línea Tranvía 11 Express para un nuevo servicio de 60.000 pasajeros diarios. A finales de 2018, el tranvía 3 se ampliará 4,3 km hacia el norte entre Porte de la Chapelle y Porte d'Asnières.
En 2018, Île-de-France Mobilités continúa implementando importantes proyectos de inversión para mejorar la regularidad en la línea A con SNCF Transilien y RATP, ya que todos los trenes del tramo central estarán equipados con piloto automático a finales de 2018. La RATP y la SNCF también establecerán un único centro de mando (CCU) en esta línea a partir de diciembre de 2018 para mejorar la toma de decisiones y centralizar la información de los pasajeros. Como recordatorio, cuando se implementó en el RER B, esta medida permitió ganar casi 6 puntos en puntualidad.
Desde enero de 2018, la red ferroviaria continuará siendo renovada dando la bienvenida al tren número 200 de los 708 trenes nuevos o renovados previstos en el programa de renovación del material rodante, es decir, casi el 30% de los compromisos asumidos como parte de la Revolución del Transporte iniciada por Valérie Pécresse.