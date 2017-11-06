Una oferta reforzada de autobús para los suburbios exteriores

Las 29 líneas de autobús correspondientes rigen los departamentos de Seine-et-Marne, Val-d'Oise y Yvelines. Finalmente, 158 líneas serán revisadas o reforzadas gradualmente para crear una red de autobuses equilibrada para toda Île-de-France.

El proyecto, financiado por Île-de-France Mobilités con un total de 35 millones de euros anuales, implica: