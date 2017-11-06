29 refuerzos y modificaciones de líneas en los suburbios exteriores
"El autobús es una de las piedras angulares para mejorar la movilidad en Île-de-France. Esto es especialmente cierto en la Grande Couronne, donde suele ser la principal oferta de transporte público accesible para los residentes de Île-de-France. La entrada en vigor del refuerzo de la oferta en estas 29 líneas es la culminación de un largo proceso de consulta pública y colaboración con las autoridades locales para mejorar la vida diaria de los pasajeros", explica Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la Región.
Una oferta reforzada de autobús para los suburbios exteriores
Las 29 líneas de autobús correspondientes rigen los departamentos de Seine-et-Marne, Val-d'Oise y Yvelines. Finalmente, 158 líneas serán revisadas o reforzadas gradualmente para crear una red de autobuses equilibrada para toda Île-de-France.
El proyecto, financiado por Île-de-France Mobilités con un total de 35 millones de euros anuales, implica:
- Aumento de la oferta y la frecuencia en horas punta para mejorar las condiciones de confort de los pasajeros
- Refuerzos en horas de menor audiencia entre semana y fines de semana para cubrir mejor las necesidades durante estos periodos
- Creación de servicios nocturnos
- Extensiones de líneas
- Creación de nuevas líneas
Autobuses eléctricos para la red de Argenteuil
Esta renovación en profundidad forma parte de la transición energética gradual de los autobuses en la región de Île-de-France, innovando con vehículos modernos y más limpios.
En este sentido, la línea 1 entre la Gare d'Argenteuil y la Gare de Sartrouville estará equipada con 8 autobuses 100% eléctricos.