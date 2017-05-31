3.000 millones de euros para transformar las estaciones de Île-de-France
Île-de-France cuenta con nada menos que 455 estaciones de tren que cruzan diariamente los trenes RER y Transilien de la red de transporte público más densa del mundo. La adaptación y modernización de estas estaciones a las necesidades de los pasajeros del siglo XXI es un verdadero desafío que Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités, ha decidido asumir.
"La renovación de nuestras estaciones es esencial como parte de la 'Revolución del Transporte' que he iniciado", explica, "porque la estación de hoy y mañana ya no es solo un lugar al que la gente viene a coger su tren. Por eso he decidido lanzar un amplio plan de acción e inversión para estaciones modernas, seguras y más acogedoras para los pasajeros."
Estaciones modernizadas y seguras para 2025
Las obras de renovación están en marcha en más de 150 estaciones donde se están realizando o estudiando trabajos para el embellecimiento de estructuras, la mejora del tráfico (construcción de pasarelas o túneles para cruzar los andenes), la mejora de los caudales y la información a los pasajeros gracias a más señalización y pantallas. Se da prioridad a las estaciones principales de los suburbios exteriores.
Además, una de las prioridades es hacer que las estaciones sean accesibles para personas con discapacidad. Por tanto, se están realizando los trabajos necesarios para un presupuesto de 1.400 millones de euros, de modo que 266 estaciones estén accesibles para 2025.
El 100% de las estaciones de tren estarán completamente protegidas por vídeo para 2021. Además, todos estarán bajo control automático, es decir, cerrados por las puertas de validación de tickets, en 2021. La presencia humana, esencial en la estación, se refuerza este año con 700 agentes de seguridad adicionales desplegados en el terreno.
Las nuevas estaciones se centraron en la intermodalidad y los servicios de pasajeros
Île-de-France Mobilités ha decidido invertir este año en la creación de 150 espacios conectados cómodos y calefactados en las estaciones, equipados con enchufes eléctricos y Wi-Fi gratuito. Además, 120 estaciones, es decir, todas las estaciones con más de 5.000 pasajeros al día, estarán equipadas con aseos para 2021, frente a solo 46 actualmente.
Como centro de movilidad, las nuevas estaciones de tren deben facilitar conexiones con otros medios tradicionales de transporte (autobús, coche, bicicleta, etc.) y con otros modos alternativos (coche compartido, car-sharing, bicicletas eléctricas, etc.). Para ello, Île-de-France Mobilités fomenta el uso de bicicletas como vía de acceso a la estación con la creación de 20.000 plazas de aparcamiento seguras en Véligo para 2020, así como el próximo lanzamiento de un servicio regional de alquiler a largo plazo para bicicletas asistidas eléctricamente.
El coche no se olvida, ya que se crearon 10.000 plazas adicionales de aparcamiento en Park & Ride para 2021. También se fomenta el transporte compartido, especialmente con la integración de la función de coche compartido en el planificador de rutas de transporte público de Vianavigo.
Finalmente, se irán añadiendo soluciones innovadoras de transporte público a la oferta existente, especialmente con la próxima experimentación de vehículos autónomos en la Esplanada de París La Défense para la última milla del trayecto, donde los autobuses convencionales no pueden circular.
Las estaciones de autobuses de Île-de-France se convierten en estaciones de Eco-bus
El autobús es el medio de transporte más utilizado por los residentes de Île-de-France. La rehabilitación y transformación de las estaciones de autobús en la región de Île-de-France es, por tanto, un paso esencial en la "Revolución del Transporte" para ofrecer un mejor servicio de calidad a los pasajeros.
Las nuevas estaciones de Eco-Bus deberían mejorar la comodidad de espera para los usuarios, reforzar su sensación de seguridad y proporcionarles una mejor visión general y legibilidad de la estación. Este programa de renovación y creación implicará 52 ecoestaciones durante 10 años con un presupuesto de 200 millones de euros, a un ritmo de aproximadamente 5 por año. Actualmente se están estudiando dos proyectos: la estación de autobuses del Château de Vincennes y la estación de autobuses de la Gare de Lyon (rue de Bercy).