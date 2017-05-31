3.000 millones de euros para transformar las estaciones de Île-de-France

Las obras de renovación están en marcha en más de 150 estaciones donde se están realizando o estudiando trabajos para el embellecimiento de estructuras, la mejora del tráfico (construcción de pasarelas o túneles para cruzar los andenes), la mejora de los caudales y la información a los pasajeros gracias a más señalización y pantallas. Se da prioridad a las estaciones principales de los suburbios exteriores.

Además, una de las prioridades es hacer que las estaciones sean accesibles para personas con discapacidad. Por tanto, se están realizando los trabajos necesarios para un presupuesto de 1.400 millones de euros, de modo que 266 estaciones estén accesibles para 2025.

El 100% de las estaciones de tren estarán completamente protegidas por vídeo para 2021. Además, todos estarán bajo control automático, es decir, cerrados por las puertas de validación de tickets, en 2021. La presencia humana, esencial en la estación, se refuerza este año con 700 agentes de seguridad adicionales desplegados en el terreno.