3 nuevos espacios Véligo a finales de 2014 en Île-de-France
Estación Val d'Europe – RER A (Seine-et-Marne)
El objetivo: desarrollar una zona de Véligo en el acceso occidental a la estación que consistiera en una taquilla con 56 plazas seguras y 12 plazas de acceso libre.
Además del equipamiento habitual, este armario Véligo también está equipado con una bomba de inflado eléctrica y 6 plazas para bicicletas asistidas eléctricamente.
Estaciones de Argenteuil y Val d'Argenteuil – Línea J (Val-d'Oise)
Se han instalado dos refugios de Véligo en la estación de Argenteuil. Estos refugios, con 30 plazas cada uno, están instalados en el patio de la estación, la Place Sémard y en el Impasse des Buchettes, en la salida "Orgemont". Estos 60 nuevos espacios se suman a los 36 que ya existen.
En la estación Val d'Argenteuil se crearán 30 plazas de acceso libre y 30 taquillas seguras. Este espacio de Véligo está situado en la entrada norte de la estación (Boulevard de la Résistance).