3 nuevos espacios Véligo a finales de 2014 en Île-de-France

Estación Val d'Europe – RER A (Seine-et-Marne)

El objetivo: desarrollar una zona de Véligo en el acceso occidental a la estación que consistiera en una taquilla con 56 plazas seguras y 12 plazas de acceso libre.

Además del equipamiento habitual, este armario Véligo también está equipado con una bomba de inflado eléctrica y 6 plazas para bicicletas asistidas eléctricamente.