350.000 cuentas online de Navigo
En el espacio personal, el usuario encontrará los pases mensuales y semanales de Navigo, Navigo imagine R o Navigo Annual que están en proceso de suscripción o ya cargados en su tarjeta Navigo. Si es un padre que paga por los pases Imagina R para sus hijos, podrá encontrarlos en la misma cuenta online. Sin embargo, el sistema no permite encontrar pases comprados con una tarjeta Navigo Découverte, ya que los usuarios de esta tarjeta no están registrados en la base de datos de clientes de Navigo.
Estos servicios son gestionados por el GIE Comutitres, en la web jegeremacartenavigo.fr accesible desde la navigo.fr web.
Servicios principales
- Acceso a la lista de paquetes válidos en tu espacio personal, así como a todos los paquetes vinculados al mismo pagador
- Edición de un certificado de pago único para el reembolso del 50% del empleador.
- Cambio de datos de cliente y bancarios para clientes de débito directo o pago con tarjeta de crédito
- Regularización de deudas impagadas
- Suscripción anual de Navigo con domiciliación bancaria.
- Posibilidad de suscribirse y renovar el pase anual Navigo en efectivo mediante pago con tarjeta de crédito (a partir de finales de 2017)
- Suspensión/reanudación online de un pase Navigo Anuel con descarga/carga de la tarjeta en una terminal o estación (evita acudir a la agencia/mostrador) - (desde finales de 2017)
- Pide una nueva tarjeta en caso de pérdida o robo y mándala por correo (posibilidad de recogida en el mostrador, RATP y agencia SNCF a partir de finales de 2018)
- Declaración de no recepción de la tarjeta y envío por correo de una nueva tarjeta
- Presentación de prueba de beca para beneficiarse de la tasa de becas de los paquetes Imagine R
- Pedir una tarjeta nueva Buen trato para suscriptores de Imagine R
- Si tienes un lector de carga conectado a tu PC a través del puerto USB, compra y carga tu tarjeta Navigo con pases semanales (Navigo o TST). Pago online con tarjeta de crédito.
- Solicita transporte gratuito o reducido de Solidarité.
Nuevos servicios online en navigo.fr:
- Elige mi paquete: Asistencia para elegir un billete de transporte según tus deseos, necesidades y hábitos
- Organizar mis viajes: Encuentra mi itinerario con ViaNavigo
- Gestionar mi pase: crear mi espacio personal, pedir mi pase, recargar mi pase, declarar la pérdida de mi pase, primera suscripción a Navigo Annual, actualizar mis datos bancarios, obtener un certificado de pase para mi empleador y luego, a partir de finales de 2017, renovar o suspender mi pase anual