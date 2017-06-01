350.000 cuentas online de Navigo

En el espacio personal, el usuario encontrará los pases mensuales y semanales de Navigo, Navigo imagine R o Navigo Annual que están en proceso de suscripción o ya cargados en su tarjeta Navigo. Si es un padre que paga por los pases Imagina R para sus hijos, podrá encontrarlos en la misma cuenta online. Sin embargo, el sistema no permite encontrar pases comprados con una tarjeta Navigo Découverte, ya que los usuarios de esta tarjeta no están registrados en la base de datos de clientes de Navigo.

Estos servicios son gestionados por el GIE Comutitres, en la web jegeremacartenavigo.fr accesible desde la navigo.fr web.

Servicios principales