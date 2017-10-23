5 nuevas líneas reforzadas de Noctilien
Refuerzo de las líneas N22, N41, N44, N62, N63
Las 48 líneas de la red de autobuses Noctilien circulan cada noche de 00:30 a 05:30 por los principales ejes ferroviarios de Île-de-France. El plan de desarrollo para la red Noctilien, con un coste anual de alrededor de 12 millones de euros, comenzó en mayo de 2017 y se finalizará en 2018.
También se crearán nuevas líneas para 2019-2020 para mejorar la cobertura de toda Île-de-France.
Línea N22: PARÍS (Châtelet) – JUVISY-SUR-ORGE (Juvisy-sur-Orge RER)
La línea N22 da servicio a los municipios de Paris, Villejuif, Thiais, Chevilly-Larue, Orly / Paray, Athis-Mons y Juvisy-sur-Orge.
Su frecuencia aumenta por la noche, de lunes a domingo, durante todo el año, para asegurar 3 pasos por hora y por dirección.
Línea N41: PARÍS (Gare de l'Est) – VILLEPARISIS – MITRY-MORY (Villeparisis – Mitry-le-Neuf RER)
La línea N41 da servicio a los municipios de París, Pantin, Bobigny, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte, Vaujours y Mitry-Mory.
Su frecuencia aumenta por la noche :
- de lunes a viernes, durante todo el año, para asegurar 2 pasajes por hora y por dirección
- los sábados y domingos, durante todo el año, para asegurar 3 pasajes por hora y por dirección
Línea N44: PARÍS (Gare de l'Est) – SARCELLES (estación Garges – Sarcelles)
La línea N44 da servicio a los municipios de París, Saint-Ouen, Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains y Sarcelles.
Su frecuencia aumenta por la noche, los sábados y domingos, durante todo el año, para asegurar una frecuencia de 24 minutos.
Línea N62: PARÍS (Gare Montparnasse) – LE-PLESSIS-ROBINSON (Robinson RER)
La línea N62 da servicio a los municipios de París, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Clamart, Châtillon y Le Plessis Robinson.
Su frecuencia aumenta por la noche :
- de lunes a viernes, durante todo el año, para asegurar 2 cruces por hora y por dirección
- los sábados y domingos, durante todo el año, para asegurar 3 cruces por hora y por sentido
Línea N63: PARÍS (Gare Montparnasse) – MASSY-PALAISEAU (Massy-Palaiseau RER)
La línea N63 da servicio a los municipios de París, Malakoff, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry, Verrière le Buisson y Massy.
Su frecuencia aumenta por la noche :
- de lunes a viernes, durante todo el año, para asegurar 2 cruces por hora y por dirección
- los sábados y domingos, durante todo el año, para asegurar 3 cruces por hora y por sentido