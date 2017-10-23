5 nuevas líneas reforzadas de Noctilien

Refuerzo de las líneas N22, N41, N44, N62, N63

Las 48 líneas de la red de autobuses Noctilien circulan cada noche de 00:30 a 05:30 por los principales ejes ferroviarios de Île-de-France. El plan de desarrollo para la red Noctilien, con un coste anual de alrededor de 12 millones de euros, comenzó en mayo de 2017 y se finalizará en 2018.

También se crearán nuevas líneas para 2019-2020 para mejorar la cobertura de toda Île-de-France.