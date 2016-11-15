52 trenes nuevos para los trenes de Île-de-France de la red de estaciones Paris Saint-Lazare

Un tren adaptado a la red de Île-de-France

Un total de 134 trenes circularán por la red Paris Saint Lazare.

El tren Île-de-France ya equipa parcialmente las líneas L (en Cergy) y J (en Ermont-Eaubonne y Pontoise), donde ha demostrado su rendimiento en esta zona especialmente densa de la red, especialmente debido a la saturación de la infraestructura y la interacción con el RER A.

La llegada de este nuevo material rodante también va acompañada de adaptaciones y mejoras realizadas en la red por la SNCF.

Para 2018, se activarán una o dos tramas opcionales del contrato para permitir el equipamiento completo de la red Paris St Lazare con nuevo equipamiento y el despliegue de residentes de Île-de-France en la rama París-Provins de la línea P, que será electrificada.