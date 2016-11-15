52 trenes nuevos para los trenes de Île-de-France de la red de estaciones Paris Saint-Lazare
Trenes más eficientes sobre una infraestructura readaptada
Hoy en día, más de 517.000 usuarios viajan cada día por las líneas J y L, que sirven a 93 estaciones. La mayoría de la flota existente de trenes en estas dos líneas, en el noroeste de la región de Île-de-France, está envejeciendo y supera la vida útil máxima de 40 años recomendada por Île-de-France Mobilités, por lo que necesita ser renovada.
Además, la llegada del Francilien a una línea se traduce rápidamente en un salto en el rendimiento en cuanto a puntualidad de trenes, especialmente gracias a su nivel de fiabilidad.
Para cumplir con las expectativas de los residentes de Île-de-France
"La adquisición de estos 52 nuevos trenes demuestra claramente que el proceso de renovación de los trenes de la red de Île-de-France está en marcha. Es urgente responder rápidamente a las expectativas de los residentes de Île-de-France sobre mayor comodidad, rendimiento, modernidad y regularidad en los trenes que utilizan cada día", afirma Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités.
Un tren adaptado a la red de Île-de-France
Un total de 134 trenes circularán por la red Paris Saint Lazare.
El tren Île-de-France ya equipa parcialmente las líneas L (en Cergy) y J (en Ermont-Eaubonne y Pontoise), donde ha demostrado su rendimiento en esta zona especialmente densa de la red, especialmente debido a la saturación de la infraestructura y la interacción con el RER A.
La llegada de este nuevo material rodante también va acompañada de adaptaciones y mejoras realizadas en la red por la SNCF.
Para 2018, se activarán una o dos tramas opcionales del contrato para permitir el equipamiento completo de la red Paris St Lazare con nuevo equipamiento y el despliegue de residentes de Île-de-France en la rama París-Provins de la línea P, que será electrificada.