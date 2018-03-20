70 estaciones equipadas con áreas de espera conectadas

70 estaciones han sido equipadas con estos espacios de microtrabajo conectados, calefactados y cómodos. Estos espacios están lo más cerca posible del corazón de las estaciones y siempre con pantallas informativas a la vista, para no perder el autobús o el tren. Están disponibles para los pasajeros que pueden trabajar, navegar por Internet o recargar su equipo electrónico.

Estos 70 espacios conectados completan la red de espacios de coworking instalados en Île-de-France. Puedes encontrar todas las plazas disponibles en la región en https://www.iledefrance.fr/coworking.