784 nuevas plazas de aparcamiento en Véligo para el Val-de-Marne

Esta nueva inversión forma parte del enfoque de Île-de-France Mobilités, que intenta poner a los residentes de Île-de-France en el asiento y fomentar el ciclismo en sus trayectos diarios desde casa hasta la estación. Para ello, se crearán 20.000 plazas adicionales de aparcamiento en Véligo para 2021. Actualmente, 85 taquillas seguras para bicicletas y refugios para bicicletas Véligo con acceso libre en las inmediaciones de las estaciones ya están en servicio o programados para los próximos meses, es decir, 7.000 plazas. Los 784 nuevos lugares en los refugios de Véligo se sumarán a los 976 ya existentes en el Val-de-Marne. Estas plazas de aparcamiento para bicicletas en los refugios serán de acceso libre.

Para Stéphane Beaudet, vicepresidente de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France: "Si queremos que más residentes de Île-de-France dejen sus coches en el garaje, deben poder usar sus bicicletas para trayectos cortos, a la estación o para trabajar cuando sea posible. El objetivo de Véligo es tener un lugar fácilmente accesible para aparcar tu bicicleta de forma segura. El Val-de-Marne ya es el departamento mejor equipado de la Región. A partir de 2018, casi duplicaremos el número de plazas existentes para alcanzar 1800 plazas de aparcamiento en Véligo repartidas en 51 estaciones y estaciones."

Estos aparcamientos se desplegarán en 23 estaciones y estaciones de Val-de-Marne. Estos refugios de acceso autónomo son:

situado a menos de 70 m de edificios o andenes de pasajeros,

equipado con postes colgantes de 3 puntos,

protegida e iluminada.

Las primeras obras comenzarán a principios de 2018, con la puesta en marcha de los espacios escalonada entre 2018 y 2019.

El coste de equipamiento de los refugios, que asciende a aproximadamente 1.166.800 € sin impuestos, está financiado por Île-de-France Mobilités en un 70% y 30% por el Departamento de Val-de-Marne. La autoridad organizadora desea desarrollar soluciones ciclistas y de movilidad totalmente nuevas para facilitar los desplazamientos y adaptarse a las necesidades de todos y de cada territorio.

