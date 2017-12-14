80 estaciones equipadas con nuevas áreas de espera conectadas

Île-de-France Mobilités ha decidido equipar 80 estaciones adicionales con espacios conectados que ofrecen acceso Wi-Fi gratuito y enchufes de autoservicio para cargar tu teléfono.

Sala de espera conectada en la estación, mapa 3D visto desde arriba
Una zona de espera conectada en la estación para pasajeros

Un espacio de concentración, un espacio inteligente, un espacio dinámico

Durante 2017, 70 estaciones fueron equipadas con estos espacios micro-operativos conectados, calefactados y cómodos. Por ello, Île-de-France Mobilités continúa en esta dirección equipando 80 estaciones adicionales en toda la región. Estos espacios, desde 2 m2 (sistema de terminales) hasta 50 m2, están situados lo más cerca posible del corazón de las estaciones y siempre con pantallas informativas a la vista, para no perder el autobús o el tren. Están disponibles para los pasajeros que pueden trabajar, navegar por Internet o recargar su equipo electrónico.

SNCF Gares & Connexions es responsable de implementar este programa, que está financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités.

Espacio de trabajo conectado en la estación para pasajeros
Trabajo y Estación, espacios de trabajo en las estaciones

Work & Station, donde puedes trabajar, conectar y recargar tus baterías