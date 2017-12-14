80 estaciones equipadas con nuevas áreas de espera conectadas
Île-de-France Mobilités ha decidido equipar 80 estaciones adicionales con espacios conectados que ofrecen acceso Wi-Fi gratuito y enchufes de autoservicio para cargar tu teléfono.
Un espacio de concentración, un espacio inteligente, un espacio dinámico
Durante 2017, 70 estaciones fueron equipadas con estos espacios micro-operativos conectados, calefactados y cómodos. Por ello, Île-de-France Mobilités continúa en esta dirección equipando 80 estaciones adicionales en toda la región. Estos espacios, desde 2 m2 (sistema de terminales) hasta 50 m2, están situados lo más cerca posible del corazón de las estaciones y siempre con pantallas informativas a la vista, para no perder el autobús o el tren. Están disponibles para los pasajeros que pueden trabajar, navegar por Internet o recargar su equipo electrónico.
SNCF Gares & Connexions es responsable de implementar este programa, que está financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités.
Work & Station, donde puedes trabajar, conectar y recargar tus baterías