Desde el 16 de mayo, se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas en el transporte público

Es oficial: el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio en el transporte público a partir del lunes 16 de mayo de 2022. Olivier Véran, Ministro de Sanidad, anunció esto al final del Consejo de Ministros el 11 de mayo.

Ya no es obligatorio, ciertamente, pero sigue siendo muy recomendable. Porque ante una pandemia que está en fuerte declive pero sigue activa, la mascarilla sigue siendo la mejor herramienta para protegernos mutuamente.

Así que en el tren, el metro, el tranvía o el autobús, mantengamos nuestros buenos hábitos.