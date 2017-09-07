Accesibilidad de las estaciones: la SNCF relanza los trabajos a petición de Valérie Pécresse
El aplazamiento de la accesibilidad de varias estaciones en la región de Île-de-France
Durante el verano de 2017, SNCF Réseau informó a Ile-de-France Mobilités y a los alcaldes de los municipios de varias estaciones implicadas (en particular Savigny-le-Temple-Nandy, Survilliers Fosses, Goussainville, Le Mée, Cesson) del importante retraso en los trabajos que permitía el acceso a trenes con total autonomía para personas con movilidad reducida. Estos cambios de horario fueron decididos por SNCF Réseau, por razones técnicas. La financiación necesaria para llevar a cabo este trabajo había sido proporcionada por la Región y Île-de-France Mobilités.
Medidas tomadas para reanudar los trabajos
"La decisión unilateral de posponer la accesibilidad de varias estaciones en la región de Île-de-France por parte de SNCF Réseau no es aceptable. Especialmente porque hemos cumplido nuestros compromisos financieros. Por eso he pedido a SNCF Réseau que comprometa los recursos financieros y humanos necesarios para mantener los trabajos de accesibilidad previstos, especialmente en la estación Savigny-le-Temple-Nandy, cerca de la que se encuentra la Casa Departamental para Personas con Discapacidad de Seine-et-Marne. Esta decisión fue aprobada por unanimidad ayer por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités. Se deben implementar todos los medios para reprogramar este trabajo lo antes posible. Los horarios precisos de los trabajos deberán presentarse a los funcionarios electos y a los habitantes implicados, de acuerdo con los compromisos asumidos inicialmente. »
Valérie Pécresse, Presidente de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités
Futuras instalaciones para estaciones accesibles
Actualmente, hay 146 estaciones accesibles en la región de Île-de-France, incluyendo 34 estaciones en desarrollo entre 2016 y 2017. Se ha llevado a cabo un gran proyecto para hacer accesibles varias estaciones de la región de Île-de-France: para 2025, 268 estaciones (incluidas 209 estaciones de la SNCF) estarán disponibles por 1.450 millones de euros. Île-de-France Mobilités aporta el 50% de este presupuesto necesario para hacer accesible la red ferroviaria (25% Región y 25% SNCF) y 70% para hacer accesibles las paradas de autobús (alrededor de 300 millones de euros).
Las estaciones estarán equipadas con ascensores, escaleras mecánicas, andenes a la altura adecuada, rampas de acceso, sillones en las zonas de espera, tiras de advertencia podotáctiles, tiras guía, balizas acústicas y se retirarán los obstáculos alrededor de las estaciones.