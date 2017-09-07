Accesibilidad de las estaciones: la SNCF relanza los trabajos a petición de Valérie Pécresse

Medidas tomadas para reanudar los trabajos

"La decisión unilateral de posponer la accesibilidad de varias estaciones en la región de Île-de-France por parte de SNCF Réseau no es aceptable. Especialmente porque hemos cumplido nuestros compromisos financieros. Por eso he pedido a SNCF Réseau que comprometa los recursos financieros y humanos necesarios para mantener los trabajos de accesibilidad previstos, especialmente en la estación Savigny-le-Temple-Nandy, cerca de la que se encuentra la Casa Departamental para Personas con Discapacidad de Seine-et-Marne. Esta decisión fue aprobada por unanimidad ayer por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités. Se deben implementar todos los medios para reprogramar este trabajo lo antes posible. Los horarios precisos de los trabajos deberán presentarse a los funcionarios electos y a los habitantes implicados, de acuerdo con los compromisos asumidos inicialmente. »

Valérie Pécresse, Presidente de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités