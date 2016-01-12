A-Téléval cable, el primer cable de transporte en Île-de-France

El primer proyecto en la región de Île-de-France se lanzó para la conexión entre Créteil y Villeneuve-Saint-Georges

El teleférico urbano entre Créteil y Villeneuve-Saint-Georges vía Limeil-Brévannes y Valenton es el primer proyecto en estudio lanzado en la región de Île-de-France, llevará el nombre operativo de Cable A y estará en consulta pública del 26 de septiembre al 28 de octubre de 2016.

Desde 2008 apoyado por las autoridades locales, en particular los municipios y el departamento del Val de Marne, bajo el nombre de Téléval, este proyecto cumple varios objetivos principales del territorio: