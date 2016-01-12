A-Téléval cable, el primer cable de transporte en Île-de-France
El primer proyecto en la región de Île-de-France se lanzó para la conexión entre Créteil y Villeneuve-Saint-Georges
El teleférico urbano entre Créteil y Villeneuve-Saint-Georges vía Limeil-Brévannes y Valenton es el primer proyecto en estudio lanzado en la región de Île-de-France, llevará el nombre operativo de Cable A y estará en consulta pública del 26 de septiembre al 28 de octubre de 2016.
Desde 2008 apoyado por las autoridades locales, en particular los municipios y el departamento del Val de Marne, bajo el nombre de Téléval, este proyecto cumple varios objetivos principales del territorio:
- para satisfacer la necesidad de un enlace de transporte público entre Créteil y el conjunto formado por los municipios de Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges;
- desarrollar una oferta de transporte fiable, basada en la capacidad, accesible, cómoda y respetuosa con el medio ambiente;
- abrir la meseta que se extiende sobre Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges conectándola con los polos circundantes, en particular con Créteil;
- mejorar la conexión con la red (línea 8 del Metro y línea 15 del Grand Paris Express a largo plazo);
- apoyar el desarrollo urbano de este territorio y la revitalización de barrios en dificultad;
- Ofrecer una alternativa a las carreteras locales con el desarrollo del transporte público y los modos activos.
El Cable de A-Téléval en cifras:
- 4,5 km
- 700 pasajeros y 1.800 pasajeros en el horizonte para la puesta en servicio de la línea 15 Sur
- Una asistencia diaria estimada entre 6.000 y 14.000 usuarios
Es más relevante para cruzar recortes urbanos. Promueve la intermodalidad. Es un teleférico urbano, accesible para todos.