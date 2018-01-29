El contexto

La estación de Melun es la más concurrida de Seine-et-Marne. Es utilizada cada día por 43.000 pasajeros, usuarios de las líneas RER D y R, pero también por las numerosas líneas de autobús que sirven a las dos estaciones situadas a ambos lados del edificio principal.

La estación de Melun está sufriendo actualmente graves fallos en cuanto al tráfico y la accesibilidad. El túnel que permite el cruce de las vías del tren no es adecuado y las estaciones de autobuses, que no son muy funcionales, generan conflictos de uso con peatones y coches.