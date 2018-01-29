Consulta sobre la remodelación de la estación de Melun
Espacio para la remodelación de la estación de Melun
El contexto
La estación de Melun es la más concurrida de Seine-et-Marne. Es utilizada cada día por 43.000 pasajeros, usuarios de las líneas RER D y R, pero también por las numerosas líneas de autobús que sirven a las dos estaciones situadas a ambos lados del edificio principal.
La estación de Melun está sufriendo actualmente graves fallos en cuanto al tráfico y la accesibilidad. El túnel que permite el cruce de las vías del tren no es adecuado y las estaciones de autobuses, que no son muy funcionales, generan conflictos de uso con peatones y coches.
Cambios futuros en la estación de Melun
Además, para 2030 se espera un 30% más de pasajeros, especialmente con la llegada de la nueva línea Tzen 2 que conectará Sénart con Melun. Por tanto, es necesario considerar ahora una remodelación profunda del centro de la estación para satisfacer mejor las necesidades actuales y futuras de los pasajeros.
El proyecto
El proyecto de remodelación propone varios ejes para mejorar el funcionamiento general de la estación:
- Mejorar el tráfico para bicicletas, peatones y personas con movilidad reducida, al tiempo que reduce el espacio para los coches,
- Crear nuevas soluciones para cruzar las vías,
- Modernizar y reforzar la señalización en todo el clúster,
- Reorganizar las dos estaciones de autobuses, que actualmente están demasiado limitadas y no son muy funcionales.
Para 2030, los desarrollos previstos también permitirán apoyar la dinámica urbana llevada a cabo por la ciudad alrededor del "Quartier centre gare". También se trata de preparar la futura llegada del Bus Tzen 2, una línea de servicio de alto nivel que finalmente conectará Sénart con Melun.
Île-de-France Mobilités, el Estado, la región de Île-de-France y la Comunidad Urbana Melun Val-de-Seine apoyan colectivamente el proyecto.
Consulta
Para cada nuevo proyecto de desarrollo de la red de transporte, se organiza una consulta pública para informar y recopilar la opinión de todos sobre el proyecto. Île-de-France Mobilités, el líder del proyecto, quiere involucrar a residentes y usuarios de la manera más amplia posible. Con este fin, se planifican 3 reuniones de varios formatosen los próximos días:
Encuentro de viajeros, taller de caminata, encuentro público
Otros medios de información y expresión están disponibles para los participantes, en particular un folleto que incluye un cupón de participación y la página web que permite emitir una opinión en línea: www.amenagement-pole-melun.fr.
Encuentra toda la información sobre el proyecto y la consulta: www.amenagement-pole-melun.fr.