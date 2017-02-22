Estación Val de Fontenay: participe en la consulta hasta el 24 de marzo de 2017
Por ello, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y sus socios han realizado estudios para replantear la disposición general y la operación de la estación, con el fin de mejorar la calidad del servicio para todos los pasajeros y preparar la llegada de nuevos modos de transporte.
Remodelación de la estación Val de Fontenay, consulta del 20 de febrero al 24 de marzo de 2017
Opina sobre los principios principales del proyecto:
- En la página web del proyecto de remodelación de la estación Val de Fontenay
- En la tarjeta T adjunta al folleto informativo
- Todo lo que necesitas saber sobre la consulta
La consulta es un momento de información e intercambio entre los socios del proyecto y el público, y tiene como objetivo recopilar las opiniones de todos: viajeros, residentes, empleados, asociaciones, etc. para luego enriquecer el proyecto integrando las necesidades y expectativas expresadas de la mejor manera posible.