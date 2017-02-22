Estación Val de Fontenay: participe en la consulta hasta el 24 de marzo de 2017

Remodelación de la estación Val de Fontenay, consulta del 20 de febrero al 24 de marzo de 2017

Opina sobre los principios principales del proyecto:

La consulta es un momento de información e intercambio entre los socios del proyecto y el público, y tiene como objetivo recopilar las opiniones de todos: viajeros, residentes, empleados, asociaciones, etc. para luego enriquecer el proyecto integrando las necesidades y expectativas expresadas de la mejor manera posible.