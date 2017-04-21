Île-de-France Mobilités está experimentando con autobuses de dos pisos en líneas Express

La calidad del servicio a bordo es una prioridad. Los dos vehículos nuevos probados son cómodos, climatizados, equipados con un techo de cristal en la primera planta para dar una impresión de claridad y ofrecer una mayor capacidad que sus predecesores. Los coches de dos pisos pueden transportar 83 pasajeros en cada viaje, frente a los 65 por vehículo actuales. Esto supone una mejora significativa para usuarios cuyo tiempo de viaje es de varias decenas de minutos.

Estos nuevos coches de dos pisos podrían ser así una solución sostenible para hacer frente al aumento de pasajeros y un modelo que pueda exportarse a otras líneas Express, cuyo plan de desarrollo para los próximos años fue adoptado por Île-de-France Mobilités el 22 de marzo.