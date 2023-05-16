Nuevo servicio: medición en tiempo real de la concentración en trenes

Sistema de información al pasajero en tiempo real: ¿cómo funciona?

El sistema de información de pasajeros en tiempo real está desplegado en todas las líneas equipado con sensores de conteo infrarrojo. Situados sobre las puertas, estos sensores permiten contar el número de pasajeros que entran y bajan de los vagones en cada estación. Al comparar estas cifras con la capacidad del tren, el sistema ofrece un cálculo del nivel de ocupación del tren actualizado tras cada parada de la estación.

Tres colores para tres niveles de asistencia

Las pantallas informativas en los andenes ofrecen la representación de un tren cuyos vagones están marcados en verde, naranja o rojo según el tamaño de la multitud. El objetivo: guiar a los pasajeros hacia los espacios libres dentro de los trenes.