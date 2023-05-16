Nuevo servicio: medición en tiempo real de la concentración en trenes
Por primera vez en Francia, se despliega un sistema de información de pasajeros en tiempo real sobre el tráfico en todas las líneas H, J, K, L, N y R, parte de la línea P y el RER E. Este sistema, financiado al 100% por Île-de-France Mobilités , ofrece, desde las pantallas informativas de los andenes, indicaciones del número de trenes que se acercan. ¿El objetivo? Desplegar el sistema en todos los trenes con contador (es decir, la mitad de la flota actual) y hacer que la red sea más cómoda y regular.
¿Qué líneas se ven afectadas por el nuevo sistema de información de pasajeros en tiempo real?
- Las líneas H, J, L y N han ido siendo equipadas gradualmente desde principios de 2023.
- Las líneas K y R,parte de la línea P y RER E estarán equipadas en junio de 2023.
La información en tiempo real de pasajeros ya está disponible desde 2021 en la web del transilien.com y en el chatbot de Tilien en las secciones "Búsqueda de Rutas" y "Próximas Salidas" en las líneas H, L, J, K, N, P, R y parcialmente en el RER E (líneas equipadas con sistema de conteo de pasajeros). Esta iniciativa innovadora nació en 2021 en el contexto particular de la epidemia de Covid-19, bajo el nombre de Héctor.
Sistema de información al pasajero en tiempo real: ¿cómo funciona?
El sistema de información de pasajeros en tiempo real está desplegado en todas las líneas equipado con sensores de conteo infrarrojo. Situados sobre las puertas, estos sensores permiten contar el número de pasajeros que entran y bajan de los vagones en cada estación. Al comparar estas cifras con la capacidad del tren, el sistema ofrece un cálculo del nivel de ocupación del tren actualizado tras cada parada de la estación.
Tres colores para tres niveles de asistencia
Las pantallas informativas en los andenes ofrecen la representación de un tren cuyos vagones están marcados en verde, naranja o rojo según el tamaño de la multitud. El objetivo: guiar a los pasajeros hacia los espacios libres dentro de los trenes.
- Verde : Baja asistencia - Asientos disponibles
- Naranja : Aglomeración media - pocos asientos disponibles
- Rojo : Alta Aglomeración - De pie
Nuevo sistema de información de tráfico en tiempo real: ¿cuáles son las ventajas para los pasajeros?
Controlar la aglomeración y la colocación homogénea de pasajeros a través de los diferentes vagones del mismo tren y entre los trenes de la misma línea es una forma de mejorar considerablemente el confort de todos y la regularidad de una línea:
- Observar los vagones cargados permite a los usuarios posicionarse en la plataforma al nivel de los vagones menos densamente ocupados y, por tanto, desplazarse con mayor comodidad evitando los efectos de "atascos".
- Una ocupación homogénea de los vagones permite mejorar el embarque y desembarco de los trenes, lo que optimiza los horarios de aparcamiento en la estación,
- Durante la hora punta, una mejor ocupación del tren permite ganar seguridad evitando empujones y la promiscuidad,
- Durante las horas valle, las personas con sensación de inseguridad podrán ir a coches en los que ya hay gente para no estar solas.
Con la Copa del Mundo de Rugby y los Juegos Olímpicos de París 2024 a solo unos meses, este control de la asistencia también se utilizará para gestionar mejor el flujo de espectadores, anticipar el volumen de pasajeros y la posición de los agentes.