Diseño interior de los futuros trenes de metro MP14 con neumáticos de goma

El diseño del MP14 ofrece formas limpias, una firma luminosa particular y coherencia visual con las puertas mosquiteras del andén de la estación. Este metro cumple con la plataforma de diseño Île-de-France Mobilités para todo el material rodante de Île-de-France y estará en los colores de Île-de-France Mobilités y RATP en su librea.

El mobiliario interior, diseñado para mejorar el viaje de los pasajeros, ha sido diseñado en torno al tema del nicho, creando tanto convivialidad como intimidad. Las grandes zonas de recepción ofrecen accesibilidad para todos los pasajeros, con espacios dedicados y asientos en forma de "bumerán" que mejoran la fluidez y capacidad de los trenes.

MP14 también tiene iluminación LED distribuida eficientemente por todo el metro para dar una sensación de seguridad y no permitir sombras. Los soportes y puntos de soporte cumplen con las normas anti-volcamiento y mejoran el confort dentro del tren. La ventilación cálida y refrigerada te permitirá sentir bienestar sin importar la estación y la temperatura a bordo.

MP14 también ofrece protección completa de vídeo e información dinámica a bordo.