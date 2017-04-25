Convocatoria para proyectos innovadores Île-de-France Mobilités – SGP: ¡hoy se están preparando nuevas movilidades!
La construcción de 200 km de líneas automáticas de metro y 68 nuevas estaciones para 2030 es una oportunidad única para promover, desarrollar y probar soluciones innovadoras para pensar en nuevos centros urbanos y la intermodalidad alrededor de las estaciones.
Mejorar la intermodalidad y facilitar la vida a los usuarios
Se invita a los candidatos a proponer soluciones listas para ser probadas en el lugar a partir de 2017. Los proyectos deben permitir desarrollar medios alternativos de transporte para reducir el transporte en coche. Los nuevos usos de la movilidad deberán ser imaginados por los candidatos en el contexto del desarrollo sostenible. Se les anima a utilizar nuevas movilidades blandas, como caminar o andar en bicicleta, y la movilidad digital (aplicaciones, medios o información para pasajeros). La intermodalidad también estará en el centro de los proyectos, con el objetivo de simplificar aún más la experiencia del usuario.
"Con esta convocatoria para proyectos realizados en colaboración con Île-de-France Mobilités", afirma Philippe Yvin, presidente del consejo de administración de la Société du Grand Paris, "ya estamos probando modos innovadores de movilidad para promover la movilidad pacífica, que reserven un lugar central para el tráfico suave de cara a la construcción de nuestras futuras estaciones. Así, cuando se pongan en servicio, las 68 estaciones del Grand Paris Express reflejarán la metrópoli moderna y sostenible que queremos construir. ».
6 centros de pilotos en toda la región de Île-de-France
Seis centros que albergarán las estaciones Grand Paris Express han sido seleccionados como pilotos de la convocatoria de proyectos: Antonypôle (línea 18), Bondy (línea 15 Este), La Courneuve "Seis Rutas" (líneas 16 y 17 Norte), Rueil – Suresnes "Mont-Valérien" (línea 15 Oeste), Saint-Denis Pleyel (líneas 15 Este, 15 Oeste, 16 y 17 Norte) y Val-de-Fontenay (línea 15 Este). Las soluciones de los ganadores de la convocatoria de proyectos se pondrán a prueba en estos territorios a partir de septiembre de 2017.
Stéphane Beaudet, vicepresidente de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités, recordó que " Île-de-France Mobilités lidera la mejora de la movilidad en Île-de-France. La llegada de las cuatro nuevas líneas de metro y la ampliación de la línea 14 supone una oportunidad única para mejorar los desplazamientos de los residentes de Île-de-France facilitando cambios en los modos de transporte. ".
"El Gran París de las nuevas movilidades" es la cuarta convocatoria para proyectos innovadores lanzada por la Société du Grand Paris. Está codirigida por Île-de-France Mobilités y se lleva a cabo en colaboración con las autoridades locales. Se invita a start-ups, pymes, grandes grupos y grupos de empresas a proponer sus soluciones para la nueva movilidad blanda y digital antes del 24 de mayo de 2017.
Más información: http://www.innovation.societedugrandparis.fr/grand-paris-nouvelles-mobilites/