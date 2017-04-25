Convocatoria para proyectos innovadores Île-de-France Mobilités – SGP: ¡hoy se están preparando nuevas movilidades!

Se invita a los candidatos a proponer soluciones listas para ser probadas en el lugar a partir de 2017. Los proyectos deben permitir desarrollar medios alternativos de transporte para reducir el transporte en coche. Los nuevos usos de la movilidad deberán ser imaginados por los candidatos en el contexto del desarrollo sostenible. Se les anima a utilizar nuevas movilidades blandas, como caminar o andar en bicicleta, y la movilidad digital (aplicaciones, medios o información para pasajeros). La intermodalidad también estará en el centro de los proyectos, con el objetivo de simplificar aún más la experiencia del usuario.

"Con esta convocatoria para proyectos realizados en colaboración con Île-de-France Mobilités", afirma Philippe Yvin, presidente del consejo de administración de la Société du Grand Paris, "ya estamos probando modos innovadores de movilidad para promover la movilidad pacífica, que reserven un lugar central para el tráfico suave de cara a la construcción de nuestras futuras estaciones. Así, cuando se pongan en servicio, las 68 estaciones del Grand Paris Express reflejarán la metrópoli moderna y sostenible que queremos construir. ».