La app Île-de-France Mobilités sustituirá a la app "Ma ligne C"

Toda tu información y servicios en la app Île-de-France Mobilités

Para simplificar la información a los pasajeros, Île-de-France Mobilités quiere agilizar las herramientas que reúnen toda la información y servicios que necesitas para tus viajes.

Por eso la app My C Line dejará de funcionar a partir del 30 de junio.

Pero no te asustes, podrás encontrar todas sus funciones, y mucho más, en la app y la web de Île-de-France Mobilités.

Encuentra la mejor información sobre los pasajeros en la aplicación o página web de Île-de-France-Mobilités

¿Tienes alguna otra pregunta? Seguimos a su disposición

Queremos apoyarte lo mejor posible: no dudes en informar de cualquier problema que encuentres a través de nuestro formulario online y en enviarnos tus preguntas o comentarios en Twitter.