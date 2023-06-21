La app Île-de-France Mobilités sustituirá a la app "Ma ligne C"

Toda tu información y servicios en la app Île-de-France Mobilités

Para simplificar la información a los pasajeros, Île-de-France Mobilités quiere agilizar las herramientas que reúnen toda la información y servicios que necesitas para tus viajes.

Por eso la app My C Line dejará de funcionar a partir del 30 de junio.

Pero no te asustes, podrás encontrar todas sus funciones, y mucho más, en la app y la web de Île-de-France Mobilités.