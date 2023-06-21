La app Île-de-France Mobilités sustituirá a la app "Ma ligne C"
Toda tu información y servicios en la app Île-de-France Mobilités
Para simplificar la información a los pasajeros, Île-de-France Mobilités quiere agilizar las herramientas que reúnen toda la información y servicios que necesitas para tus viajes.
Por eso la app My C Line dejará de funcionar a partir del 30 de junio.
Pero no te asustes, podrás encontrar todas sus funciones, y mucho más, en la app y la web de Île-de-France Mobilités.
Encuentra la mejor información sobre los pasajeros en la aplicación o página web de Île-de-France-Mobilités
- Buscando indicaciones desde una estación, una dirección o tu ubicación (actualizado el día anterior a las 5 p.m.)
- Horarios de tu estación
- Información de tráficoen tiempo real para predecir tus viajes: horarios, rutas de salida y llegada, obras en carretera, interrupciones
- La posibilidad de suscribirse a las alertas de tráfico en la aplicación Île-de-France Mobilités
- La capacidad de generar hojas de horas
- Detalles de la información sobre precios y la capacidad de gestionar tus suscripciones
¿Tienes alguna otra pregunta? Seguimos a su disposición
Queremos apoyarte lo mejor posible: no dudes en informar de cualquier problema que encuentres a través de nuestro formulario online y en enviarnos tus preguntas o comentarios en Twitter.