Vianavigo se convierte en la aplicación Île-de-France Mobilités e integra la carga del pase Navigo a través del iPhone
Ahorra tiempo recargando tus entradas desde el smartphone... ¡Ahora también en iPhone!
Recarga tu pase Navigo simplemente colocándola en tu iPhone... ¿Suena demasiado simple? Sin embargo, ¡ahora es posible! Con la aplicación Île-de-France Mobilités, puedes comprar tus billetes de transporte y cargarlos directamente en tu pase desde tu smartphone. Si esto ya estaba disponible para los propietarios de smartphones Android, ahora también es posible aprovecharlo si tienes un iPhone.
Nota: para iPhones, este servicio es compatible con el iPhone 7 con al menos la versión iOS 13, y al menos con la versión iOS 14.5 para iPhones XR, XS y XS Max.
A partir de ahora, no tendrás que hacer cola para cargar tu abono : ya sea para recargar tu abono mensual o para un viaje puntual, puedes hacerlo desde casa o de camino a tu estación de tren o estación.
Hay muchas entradas disponibles según tus necesidades, desde los diferentes pases Navigo (día, semana y mes) hasta libros de billetes t+... ¡Así que consigue tus pases Navigo!
¿Estás cargando tu pase Navigo desde tu smartphone por primera vez? No dudes en echar un vistazo a nuestros tutoriales:
Y siempre todas las herramientas para preparar, planificar y personalizar tus viajes
Además de comprar billetes, encontrarás todo lo necesario para preparar tus viajes en la app de Île-de-France Mobilités:
- Paradas de autobús, estaciones de tren y de metro cercanas y próximos viajes a ellas;
- itinerarios en tiempo real con transporte público, coche compartido y ciclismo, con la posibilidad de guardar tus lugares favoritos para encontrarlos fácilmente;
- las próximas visitas a tus líneas en tiempo real desde tu página principal;
- mapas de redes de transporte público accesibles incluso fuera de línea;
- y por último, rutas peatonales personalizables según tu perfil para las secciones de caminata.
Para ayudarte a preparar tus viajes lo mejor posible, la información de los pasajeros también está en el centro de la aplicación Île-de-France Mobilités. De hecho, encontrarás de un vistazo las interrupciones actuales en la red, los trabajos en curso o planificados en tu línea, o los feeds de Twitter de las líneas que los tienen para información detallada en tiempo real.
Un nuevo nombre: Île-de-France Mobilités
Como habrás notado, la red de transporte de Île-de-France ha adquirido una identidad visual única que se despliega cada día en nuevos autobuses, tranvías, trenes y metros. ¿Su objetivo? ¡Para que puedas identificar fácilmente los medios de transporte y los servicios que ofrecemos! En este sentido, su solicitud, que antes se llamaba Vianavigo y que ha avanzado mucho desde 2012 (!), ahora incluye la identidad y el nombre de Île-de-France Mobilités.
Si quieres descargar la aplicación que te permite preparar tus viajes y cargar tu pase Navigo, está aquí:
Por último, si buscas detalles sobre cómo funciona la aplicación, estas páginas pueden ser útiles: