Vianavigo se convierte en la aplicación Île-de-France Mobilités e integra la carga del pase Navigo a través del iPhone

Para ayudarte a preparar tus viajes lo mejor posible, la información de los pasajeros también está en el centro de la aplicación Île-de-France Mobilités. De hecho, encontrarás de un vistazo las interrupciones actuales en la red, los trabajos en curso o planificados en tu línea, o los feeds de Twitter de las líneas que los tienen para información detallada en tiempo real.

Un nuevo nombre: Île-de-France Mobilités

Como habrás notado, la red de transporte de Île-de-France ha adquirido una identidad visual única que se despliega cada día en nuevos autobuses, tranvías, trenes y metros. ¿Su objetivo? ¡Para que puedas identificar fácilmente los medios de transporte y los servicios que ofrecemos! En este sentido, su solicitud, que antes se llamaba Vianavigo y que ha avanzado mucho desde 2012 (!), ahora incluye la identidad y el nombre de Île-de-France Mobilités.

Si quieres descargar la aplicación que te permite preparar tus viajes y cargar tu pase Navigo, está aquí: