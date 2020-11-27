¡El primer tren del tranvía T13 ha llegado a Versalles!
El tren se dividió primero en dos partes en el taller de construcción de Valenciennes. Esto permite transportarlo al sitio de mantenimiento y almacenamiento Versailles Matelots (SMR), donde ahora puede ser reensamblado.
Los otros 10 trenes se entregarán gradualmente desde el taller de construcción de Alstom en Valenciennes. La próxima parada será en enero, donde podrás descubrir las imágenes del tren reunido.
Nuevos trenes modernos
Con una longitud de 42 metros, los trenes del tranvía T13 tienen 250 asientos, de los cuales 90 están sentados. ¡Te darán verdadero consuelo en todos tus viajes a Yvelines!
Estos trenes tipo "tranvía-tren" aprovecharán la Grande Ceinture Ouest centrándose en la velocidad del tren, pero también en el rendimiento urbano del tranvía en vías urbanas dedicadas. ¡Este sistema reduce los tiempos de viaje y encaja perfectamente en entornos urbanos y suburbanos!
El tranvía T13 conectará Saint-Germain-en-Laye con Saint-Cyr-l'École y también dará servicio a las ciudades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly y Versalles.