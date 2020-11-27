¡El primer tren del tranvía T13 ha llegado a Versalles!

Nuevos trenes modernos

Con una longitud de 42 metros, los trenes del tranvía T13 tienen 250 asientos, de los cuales 90 están sentados. ¡Te darán verdadero consuelo en todos tus viajes a Yvelines!

Estos trenes tipo "tranvía-tren" aprovecharán la Grande Ceinture Ouest centrándose en la velocidad del tren, pero también en el rendimiento urbano del tranvía en vías urbanas dedicadas. ¡Este sistema reduce los tiempos de viaje y encaja perfectamente en entornos urbanos y suburbanos!