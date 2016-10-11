2016 Assises de la mobilité en Île-de-France el 23 de noviembre de 2016

Los ganadores de los Trofeos de Movilidad de 2015

En 2015, los Assises premiaron seis proyectos:

El Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis ha adoptado un enfoque proactivo para mejorar la atractividad de la red de autobuses mediante un programa para "reducir las dificultades del tráfico de autobuses". Este programa tiene como objetivo abordar las dificultades del tráfico de autobuses de manera integral, coherente y prioritaria, y mejorar su regularidad a largo plazo.

Creada en 2012, Le Triporteur es una empresa cuyo objetivo es facilitar la vida a los residentes de Île-de-France ofreciendo un servicio práctico y rápido de mantenimiento y reparación de bicicletas, lo más cercano posible a los ciclistas y sus trayectos. Le Triporteur es itinerante y ofrece sus servicios en varios lugares de Île-de-France (estaciones y mercados). Está presente en una docena de lugares varias veces al mes.

La ciudad de Fontenay-sous-Bois también se distinguió en esta categoría por el desarrollo e implementación de un plan de señalización para modos activos. El municipio ha estructurado esta señalización en torno a cuatro rutas para hacer más atractivo el uso del senderismo y el ciclismo. Estas cuatro rutas, que atraviesan la ciudad, se caracterizan por un color, un símbolo y un nombre que ofrecen una nueva lectura del territorio a los ciudadanos. Este proyecto tiene en cuenta a todos los habitantes y su medio de transporte, incluidas las personas con discapacidad, y propone rutas protegidas del tráfico motorizado.

En 2013, el municipio de Ollainville adoptó su Plan de Accesibilidad Vial (PAVE), que también es una herramienta para la elección y priorización de las carreteras a rehabilitar en el territorio municipal. El municipio de Ollainville incluyó entonces en los años presupuestarios 2012 y 2013 la reparación y accesibilidad de 2 calles para personas con movilidad reducida.

Desde 2009, la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, junto con la Cámara de Comercio e Industria de Versalles – Yvelines y la asociación empresarial DELTAS SSQY, ha estado trabajando en su territorio para desarrollar y gestionar planes de viaje interempresariales (PDIE). Los desplazados internos son enfoques concertados a nivel de zonas de actividad económica que buscan reducir la contaminación vinculada al tráfico viario promoviendo soluciones alternativas de desplazamiento.

En un contexto de fuerte desarrollo del comercio electrónico en Francia, se ha creado una nueva solución para recoger paquetes: la Estación de Recogida. Este servicio ofrece a los clientes de sitios de comercios online la oportunidad de recibir su comida en taquillas llamadas Pickup Station. Flexibles en su uso, accesibles y abiertos a una amplia gama de horarios, actualmente están desplegados en 110 ubicaciones de la región de Île-de-France. Este servicio reduce el número de kilómetros recorridos por los vehículos de reparto en la ciudad.