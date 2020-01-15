[Alerta⚠️] Sitios web y correos fraudulentos relacionados con el reembolso de Navigo
Se ha presentado una denuncia. Si has sido víctima de esta estafa, te invitamos a denunciarla en la web del Ministerio del Interior en el siguiente enlace:
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
Ten mucho cuidado, se han reportado sitios fraudulentos relacionados con la compensación de Navigo. Os recordamos que solo se instalará una plataforma en la dirección mondedommagementnavigo.com y que estará abierta a finales de enero.