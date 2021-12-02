La automatización de una línea de metro en 8 preguntas

4. Automatización: ¿cuáles son las ventajas?

Automatizar una línea de metro permite ahorrar tiempo de viaje, pero también hacerla más robusta a diario (menos peligros, mejor regularidad), mejorar el flujo de tráfico tanto como sea posible e incluso aumentar el nivel de suministro sin necesidad de cambiar la infraestructura.

La automatización total (o integral) – junto con estaciones de control centralizadas (esta es la "torre de control" de cada línea) – permite gestionar toda la flota de trenes en conjunto, en tiempo real, de acuerdo con el plan de transporte y poder adaptarse a situaciones interrumpidas.