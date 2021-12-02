La automatización de una línea de metro en 8 preguntas
1. ¿Qué es un metro automático?
Puede que te sorprenda, pero casi el 100% de la histórica red de metro de Île-de-France ya está automatizada. Excepto que, en realidad, la automatización puede significar varias cosas...
- Automatización parcial. Esta es la situación más extendida en la red en este momento. En la mayoría de las líneas de metro, el conductor está siempre presente, pero es el tren quien circula en su lugar. Esto se llama piloto automático o asistencia al volante. El maquinista sigue siendo responsable de la seguridad, gestiona la apertura y cierre de las puertas, controla la salida del tren y puede tomar el control en cualquier momento. La velocidad del tren se monitoriza constantemente. Existen varios niveles de automatización parcial, que pueden llegar a gestionar el espaciado entre dos trenes.
- Automatización total. Cuando no hay ningún controlador, hablamos de automatización total o total. Esto ya ocurre en las líneas 14 y 1, y en 2022 en la línea 4. En unos años, la línea 13 también debería estar completamente automatizada. En cuanto a las nuevas líneas del metro de Île-de-France (las 15, 16, 17 y 18), están diseñadas directamente con completa automatización.
2. Pero entonces, ¿qué líneas no son automáticas en absoluto?
Las líneas 3bis, 7bis y 10 son las únicas líneas de la red de metro de Île-de-France que no disponen de estos sistemas automáticos. Hasta la fecha, los trenes se conducen completamente manualmente.
3. ¿Por qué automatizar una línea de metro?
Todas las principales líneas de metro del mundo son automáticas (con o sin conductor). Buscan lograr una alta calidad de viaje (tiempo de viaje, resiliencia y capacidad de respuesta en las operaciones, calidad de la información de los pasajeros, etc.). Es para poder responder a todas estas solicitudes que es necesario automatizar.
4. Automatización: ¿cuáles son las ventajas?
Automatizar una línea de metro permite ahorrar tiempo de viaje, pero también hacerla más robusta a diario (menos peligros, mejor regularidad), mejorar el flujo de tráfico tanto como sea posible e incluso aumentar el nivel de suministro sin necesidad de cambiar la infraestructura.
La automatización total (o integral) – junto con estaciones de control centralizadas (esta es la "torre de control" de cada línea) – permite gestionar toda la flota de trenes en conjunto, en tiempo real, de acuerdo con el plan de transporte y poder adaptarse a situaciones interrumpidas.
5. ¿Cómo "funciona" un metro automático en términos concretos?
La automatización, incluso la automatización parcial con conductor, es la posibilidad de hacer que los metros circulen más cerca unos de otros con total seguridad, liberándose de los cantones ferroviarios*.
Liberarse de los bloques ferroviarios facilita compensar pequeños retrasos y permite aumentar la frecuencia, es decir, el "rendimiento" de los trenes. Y con la automatización total, te permite avanzar más en rendimiento.
Así, en la futura línea 15, estaremos finalmente a 106 o incluso 90 segundos entre 2 trenes en la carretera principal de circunvalación.
Un metro automático es también una operación dentro de un sistema en evolución que permite adaptarse a las necesidades de los pasajeros. Y una operación más sencilla en caso de incidente, lo que permite ganar en respuesta y agilidad a escala de toda la línea, por ejemplo, inyectando un tren en cualquier momento para completar el servicio.
6. ¿Cuánto tiempo tarda en automatizar una línea de metro?
Automatizar completamente una línea que sigue en funcionamiento, como la línea 4, por ejemplo, lleva unos 10 años, realizando la mayor parte del trabajo por la noche.
Porque si los elementos industriales y los trenes pueden estar disponibles en unos pocos años, también es necesario adaptar las estaciones, todas las estaciones de señalización e incluso los terminales de las líneas:
- Despliegue de puertas mosquiteras para asegurar que nadie descienda a las vías en caso de trenes sin conductor
- Reanudación de los muelles para que puedan soportar el peso de las puertas mosquiteras de las plataformas
- Creación de nuevas salidas de emergencia, ya que los nuevos trenes automáticos permiten acomodar a más pasajeros, lo que significa que más personas deben evacuar en caso de algún problema
- La ampliación de las salas técnicas, no siempre fácil en el entorno muy limitado de una estación de metro de París
- Modificación de los sistemas de señalización
- Adaptación de la fuente de alimentación
Como podemos ver, no se trata solo de automatizar una línea, sino de adoptar un enfoque global.
7. ¿Cómo elijo qué líneas automatizar completamente?
¿Por qué las líneas 14, 1, 4 y mañana la línea 13? ¿Por qué no las otras líneas? ¿Cómo decides la automatización completa de una línea?
La decisión se basa en la evolución de la afluencia de pasajeros de la línea y en la toma en cuenta de los datos socioeconómicos. Así, las futuras líneas 15, 16, 17 y 18 serán enormes con un nivel de tráfico muy alto esperado. Esto requiere el uso de equipos robustos y, en caso de problema, sistemas con un alto grado de resiliencia.
Pero la automatización no solo concierne al metro. El RER también contará con sistemas innovadores y nuevos. Con NExTEO en el RER E (EOLE), líneas B y D (automatización con conductor), se espera una mejora significativa en el servicio de pasajeros.
8. Île-de-France Mobilités: ¿qué papel es en la automatización?
La decisión de automatizar una línea, y mucho menos una línea en funcionamiento, es muy compleja, con fuertes implicaciones industriales, operativas y financieras. Por tanto, es una decisión que debe ser validada por Île-de-France Mobilités y por todos los financiadores.
Para llevar a cabo un proyecto así, los equipos de Île-de-France Mobilités deben asegurarse de que el proyecto aporte un valor social y económico real.
De este modo, comproban que el proyecto puede completarse y que los riesgos, especialmente los regulatorios, están bajo control. Rendimiento, costes, riesgo: tantos temas se cuestionaron para garantizar el interés del proyecto para los habitantes de la región de Île-de-France.
*Cantón ferroviario. La red ferroviaria francesa está dividida en secciones, los "cantones ferroviarios". Cada manzana está delimitada por semáforos, y solo un tren a la vez puede entrar en una manzana. ¿Para qué? Para garantizar a cada tren, y entre cada tren, suficiente espacio para circular... y sobre todo frenar con seguridad.