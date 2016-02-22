Opinión favorable de la Comisión de Investigación para el tranvía 10

Los propietarios del proyecto, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y el Departamento, responden a la opinión de la comisión en un documento oficial, la Declaración del Proyecto, que formaliza sus compromisos tras las conclusiones de la investigación pública.

El Consejo de la Unión de Transporte de Île-de-France aprueba así la Declaración del Proyecto del Tranvía 10, confirmando su interés general.

La Declaración del Proyecto será próximamente presentada al Departamento de Hauts-de-Seine para su aprobación, lo que permitirá al Prefecto de Hauts-de-Seine decidir sobre la utilidad pública del proyecto, un paso esencial para la continuación de los estudios y el inicio de los trabajos.

El tranvía 10 conectará La Croix de Berny (Antony) con la Place du Garde (Clamart). Atravesará los municipios de Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson y Clamart, sirviendo así a muchas infraestructuras y proyectos urbanos.