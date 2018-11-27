Bautización de la máquina tuneladora Eole en Courbevoie
Un proyecto de escala excepcional para trenes diarios
La excavación de este túnel de 8 km en una zona urbana y a una distancia de 35 m, que lo convierte en el túnel ferroviario más profundo de Île-de-France, es una de las hazañas del proyecto Éole.
Con la modernización de las líneas existentes y la construcción de tres nuevas estaciones, en Nanterre y bajo los distritos de Porte Maillot y CNIT en La Défense. El RER E, que actualmente sale de Chelles – Gournay y Tournan, al este de París y termina en Haussmann Saint-Lazare, se ampliará 55 km y servirá Porte Maillot, el distrito de La Défense, para conectar Nanterre desde 2022 y Mantes-la-Jolie en 2024.
Un gran avance para los viajeros y las regiones
La futura línea E será la más interconectada de Île-de-France. Estará con todas las líneas RER (A, B, C y D), 10 de las 14 líneas de metro, 7 líneas de tren, 5 líneas de tranvía, las futuras líneas 15 y 16 del Grand Paris Express, y cien líneas de autobús incluyendo las que sirven a los tres aeropuertos parisinos.
Gracias a estas interconexiones, los viajeros tendrán más opciones en sus desplazamientos. También se beneficiarán de nuevas rutas alternativas en caso de interrupciones en su ruta habitual. Por ejemplo, la línea E será un sustituto óptimo para la sección central de la RER A en caso de incidente.
Eole se beneficiará de una operación de última generación, el sistema operativo NEXTEO, con una calidad de servicio significativamente mejorada en situaciones normales y una gestión de incidentes más fluida y responsiva.
Una nueva generación de material rodante
La futura línea RER E estará equipada con equipos de nueva generación financiados al 100% por Île-de-France Mobilité: el RER-NG, el futuro RER de Île-de-France.
Bajo el impulso de Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités ha emprendido una política ambiciosa para acelerar la renovación y renovación de trenes con el objetivo de mejorar la regularidad de las líneas y el confort de los pasajeros en la región de Île-de-France. Con más de 700 trenes que deben ser reemplazados o renovados entre 2016 y finales de 2021, este es el mayor programa de modernización de una flota ferroviaria jamás llevado a cabo en tan poco tiempo en Europa.
Diseñado especialmente para la zona densa, el futuro RER-NG mejorará la regularidad del RER E extendido hacia el oeste, así como de las líneas B y D. Un gran salto tecnológico, estos nuevos trenes de alta capacidad (1.860 pasajeros) ofrecerán más comodidad a los usuarios: aire acondicionado real, enchufes USB, iluminación agradable, accesibilidad para personas con movilidad reducida y protección completa por vídeo. Este nuevo equipo ha sido objeto de una estrecha colaboración entre Alstom, SNCF y Île-de-France Mobilités. Dispone de amplios andenes de intercambio, una arquitectura totalmente abierta (sin separación entre los vagones) con espacios en un nivel en los extremos del tren y otros en dos niveles para facilitar el embarque y desembarco de los usuarios, así como su desplazamiento en el tren.
Como parte de la extensión del RER E hacia el oeste, se ha firmado un contrato para 130 trenes por una inversión de 1.800 millones de euros, financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités. Funcionarán tan pronto como sean comisionados en Nanterre-La-Folie en 2022. Una vez completado todo el programa, quedan 255
El proyecto de un vistazo
El proyecto para ampliar el RER E hacia el oeste incluye 14 estaciones para 55 km de vía, incluyendo un tramo completamente nuevo entre Saint-Lazare y Nanterre – La Folie (con la construcción de 3 nuevas estaciones) y luego la reanudación de las vías de la línea J de Transilien entre Nanterre y Mantes-La-Jolie, que será completamente modernizada para la ocasión. Se implican tres departamentos: París, Hauts-de-Seine y Yvelines.
El proyecto está liderado por Île-de-France Mobilités, que ha confiado la gestión del proyecto a SNCF Mobilités para la operación de los servicios de transporte y a SNCF Réseau para la infraestructura de transporte de la red ferroviaria nacional.
La financiación es proporcionada por 8 socios: el Estado, Île-de-France Mobilités, la Región de Île-de-France, los departamentos de Hauts-de-Seine y Yvelines, París, la Société du Grand Paris y la SNCF, por un importe de 3.800 millones de euros para infraestructuras y 1.800 millones de euros para el material rodante. La operación de la futura línea será financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.
Se planifican 55 km de nuevas vías (47 de las cuales han sido renovadas y reurbanizadas). La ampliación del RER E permitirá un trayecto de 40 minutos entre Saint-Lazare y Mantes-la-Jolie. Se esperan cerca de 620.000 pasajeros diarios al inicio del servicio.