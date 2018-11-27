Bautización de la máquina tuneladora Eole en Courbevoie

Una nueva generación de material rodante

La futura línea RER E estará equipada con equipos de nueva generación financiados al 100% por Île-de-France Mobilité: el RER-NG, el futuro RER de Île-de-France.

Bajo el impulso de Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités ha emprendido una política ambiciosa para acelerar la renovación y renovación de trenes con el objetivo de mejorar la regularidad de las líneas y el confort de los pasajeros en la región de Île-de-France. Con más de 700 trenes que deben ser reemplazados o renovados entre 2016 y finales de 2021, este es el mayor programa de modernización de una flota ferroviaria jamás llevado a cabo en tan poco tiempo en Europa.

Diseñado especialmente para la zona densa, el futuro RER-NG mejorará la regularidad del RER E extendido hacia el oeste, así como de las líneas B y D. Un gran salto tecnológico, estos nuevos trenes de alta capacidad (1.860 pasajeros) ofrecerán más comodidad a los usuarios: aire acondicionado real, enchufes USB, iluminación agradable, accesibilidad para personas con movilidad reducida y protección completa por vídeo. Este nuevo equipo ha sido objeto de una estrecha colaboración entre Alstom, SNCF y Île-de-France Mobilités. Dispone de amplios andenes de intercambio, una arquitectura totalmente abierta (sin separación entre los vagones) con espacios en un nivel en los extremos del tren y otros en dos niveles para facilitar el embarque y desembarco de los usuarios, así como su desplazamiento en el tren.

Como parte de la extensión del RER E hacia el oeste, se ha firmado un contrato para 130 trenes por una inversión de 1.800 millones de euros, financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités. Funcionarán tan pronto como sean comisionados en Nanterre-La-Folie en 2022. Una vez completado todo el programa, quedan 255