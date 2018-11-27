Bautización de la máquina tuneladora Eole en Courbevoie

Excavación de un túnel ferroviario en Courbevoie
Túnel ferroviario en Courbevoie

Un proyecto de escala excepcional para trenes diarios

La excavación de este túnel de 8 km en una zona urbana y a una distancia de 35 m, que lo convierte en el túnel ferroviario más profundo de Île-de-France, es una de las hazañas del proyecto Éole.

Con la modernización de las líneas existentes y la construcción de tres nuevas estaciones, en Nanterre y bajo los distritos de Porte Maillot y CNIT en La Défense. El RER E, que actualmente sale de Chelles – Gournay y Tournan, al este de París y termina en Haussmann Saint-Lazare, se ampliará 55 km y servirá Porte Maillot, el distrito de La Défense, para conectar Nanterre desde 2022 y Mantes-la-Jolie en 2024.

Foto del túnel en construcción
El túnel está a 35 metros bajo tierra donde se monta la máquina tuneladora

Un gran avance para los viajeros y las regiones

La futura línea E será la más interconectada de Île-de-France. Estará con todas las líneas RER (A, B, C y D), 10 de las 14 líneas de metro, 7 líneas de tren, 5 líneas de tranvía, las futuras líneas 15 y 16 del Grand Paris Express, y cien líneas de autobús incluyendo las que sirven a los tres aeropuertos parisinos.

Gracias a estas interconexiones, los viajeros tendrán más opciones en sus desplazamientos. También se beneficiarán de nuevas rutas alternativas en caso de interrupciones en su ruta habitual. Por ejemplo, la línea E será un sustituto óptimo para la sección central de la RER A en caso de incidente.

Eole se beneficiará de una operación de última generación, el sistema operativo NEXTEO, con una calidad de servicio significativamente mejorada en situaciones normales y una gestión de incidentes más fluida y responsiva.

Una nueva generación de material rodante

La futura línea RER E estará equipada con equipos de nueva generación financiados al 100% por Île-de-France Mobilité: el RER-NG, el futuro RER de Île-de-France.

Bajo el impulso de Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités ha emprendido una política ambiciosa para acelerar la renovación y renovación de trenes con el objetivo de mejorar la regularidad de las líneas y el confort de los pasajeros en la región de Île-de-France. Con más de 700 trenes que deben ser reemplazados o renovados entre 2016 y finales de 2021, este es el mayor programa de modernización de una flota ferroviaria jamás llevado a cabo en tan poco tiempo en Europa.

Diseñado especialmente para la zona densa, el futuro RER-NG mejorará la regularidad del RER E extendido hacia el oeste, así como de las líneas B y D. Un gran salto tecnológico, estos nuevos trenes de alta capacidad (1.860 pasajeros) ofrecerán más comodidad a los usuarios: aire acondicionado real, enchufes USB, iluminación agradable, accesibilidad para personas con movilidad reducida y protección completa por vídeo. Este nuevo equipo ha sido objeto de una estrecha colaboración entre Alstom, SNCF y Île-de-France Mobilités. Dispone de amplios andenes de intercambio, una arquitectura totalmente abierta (sin separación entre los vagones) con espacios en un nivel en los extremos del tren y otros en dos niveles para facilitar el embarque y desembarco de los usuarios, así como su desplazamiento en el tren.

Como parte de la extensión del RER E hacia el oeste, se ha firmado un contrato para 130 trenes por una inversión de 1.800 millones de euros, financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités. Funcionarán tan pronto como sean comisionados en Nanterre-La-Folie en 2022. Una vez completado todo el programa, quedan 255

El proyecto de un vistazo

El proyecto para ampliar el RER E hacia el oeste incluye 14 estaciones para 55 km de vía, incluyendo un tramo completamente nuevo entre Saint-Lazare y Nanterre – La Folie (con la construcción de 3 nuevas estaciones) y luego la reanudación de las vías de la línea J de Transilien entre Nanterre y Mantes-La-Jolie, que será completamente modernizada para la ocasión. Se implican tres departamentos: París, Hauts-de-Seine y Yvelines.

El proyecto está liderado por Île-de-France Mobilités, que ha confiado la gestión del proyecto a SNCF Mobilités para la operación de los servicios de transporte y a SNCF Réseau para la infraestructura de transporte de la red ferroviaria nacional.

La financiación es proporcionada por 8 socios: el Estado, Île-de-France Mobilités, la Región de Île-de-France, los departamentos de Hauts-de-Seine y Yvelines, París, la Société du Grand Paris y la SNCF, por un importe de 3.800 millones de euros para infraestructuras y 1.800 millones de euros para el material rodante. La operación de la futura línea será financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.

Se planifican 55 km de nuevas vías (47 de las cuales han sido renovadas y reurbanizadas). La ampliación del RER E permitirá un trayecto de 40 minutos entre Saint-Lazare y Mantes-la-Jolie. Se esperan cerca de 620.000 pasajeros diarios al inicio del servicio.

Encuentra todas las noticias sobre el proyecto en: www.rer-eole.fr