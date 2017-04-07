Resultados muy prometedores para los transbordadores autónomos que se están probando en el puente Charles de Gaulle
Del 23 de enero al 7 de abril de 2017, la RATP, en colaboración con Île-de-France Mobilités y la ciudad de París, probó dos lanzaderas autónomas en un carril dedicado del Puente Charles de Gaulle (12 y 13 de París). En total, más de 30.000 pasajeros viajaron gratuitamente a bordo de los lanzaderas 100% eléctricas EZ10 de la startup francesa Easymile. Con una capacidad para 6 asientos, estos lanzaderas, recargados por la noche, funcionaban los 7 días de la semana, de 14:00 a 20:00, con un agente a bordo.
Una prueba especialmente instructiva
Este experimento supone un hito importante para la RATP, Île-de-France Mobilités y la ciudad de París, ya que el vehículo autónomo supone una oportunidad futura para complementar la oferta de movilidad existente. Podría permitir satisfacer las demandas de movilidad que hoy no se satisfacen (zonas poco pobladas, bajos caudales, primer y último kilómetro, etc.), ofreciendo más flexibilidad y adaptabilidad, e imaginar nuevas formas de servicios para los pasajeros del mañana.
El experimento, especialmente valorado por los pasajeros, permitirá trabajar en formas de mejorar. Esto se referirá en particular al espacio interior del transbordador para ganar modularidad. Todos los datos recogidos también se utilizarán para trabajar en cuestiones de velocidad, cruces de cruces, evitación de obstáculos o mando remoto.
Nuevos experimentos en marcha y por venir
El transbordador EZ10 de Easymile ya ha sido probado por RATP Dev los días 16 y 17 de marzo en la Universidad de Texas en Austin como parte del Festival SXSW de Música, Cine y Medios Interactivos. También se está probando del 5 de abril al 8 de mayo en Boulogne-sur-Mer, a través de CTB, una filial de RATP Dev y operadora de la red Marinéo, en colaboración con la ciudad de Boulogne-sur-Mer y la Communauté d'agglomération du Boulonnais. En la región de Île-de-France, es dentro de CEA Saclay donde los lanzaderos marcarán un siguiente paso para ofrecer un servicio interno al centro en mayo.
La RATP, Île-de-France Mobilités y la Ciudad de París también están preparando un nuevo experimento, entre el Château de Vincennes y el Parque Floral del Bois de Vincennes, que se establecerá en los próximos meses.
La RATP, que lidera el componente de transporte público del plan gubernamental Nouvelle France Industrielle – "Vehículos Autónomos", cuenta con una amplia experiencia en este ámbito: gestión y supervisión de una flota de vehículos (el Grupo RATP opera 15.000 autobuses en todo el mundo), ingeniería, operación y mantenimiento de sistemas automáticos en el sector ferroviario.