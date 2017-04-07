Resultados muy prometedores para los transbordadores autónomos que se están probando en el puente Charles de Gaulle

Nuevos experimentos en marcha y por venir

El transbordador EZ10 de Easymile ya ha sido probado por RATP Dev los días 16 y 17 de marzo en la Universidad de Texas en Austin como parte del Festival SXSW de Música, Cine y Medios Interactivos. También se está probando del 5 de abril al 8 de mayo en Boulogne-sur-Mer, a través de CTB, una filial de RATP Dev y operadora de la red Marinéo, en colaboración con la ciudad de Boulogne-sur-Mer y la Communauté d'agglomération du Boulonnais. En la región de Île-de-France, es dentro de CEA Saclay donde los lanzaderos marcarán un siguiente paso para ofrecer un servicio interno al centro en mayo.

La RATP, Île-de-France Mobilités y la Ciudad de París también están preparando un nuevo experimento, entre el Château de Vincennes y el Parque Floral del Bois de Vincennes, que se establecerá en los próximos meses.

La RATP, que lidera el componente de transporte público del plan gubernamental Nouvelle France Industrielle – "Vehículos Autónomos", cuenta con una amplia experiencia en este ámbito: gestión y supervisión de una flota de vehículos (el Grupo RATP opera 15.000 autobuses en todo el mundo), ingeniería, operación y mantenimiento de sistemas automáticos en el sector ferroviario.