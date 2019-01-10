Presupuesto 2019: Inversiones cada vez más sostenidas
Reforzar la oferta y facilitar los viajes
Île-de-France Mobilités ha presupuestado 133 millones de eurosadicionales para 2019 parareforzar la oferta y facilitar los viajes, con más líneas de autobús en los suburbios exteriores, más frecuencias y más autobuses por la noche.2019 también será el año de la puesta en marcha de lanueva rama del tranvía 4hacia Montfermeil, el lanzamientodel nuevo serviciode alquiler de bicicletas eléctricas a largoplazo y la implementación del sistema que permiteinstalaciones gratuitas de park-and-ride (fuera de París).
Para facilitar y animar a los conductores a utilizar el transporte público, a partir del 1 de marzo de 2019, Île-de-France Mobilités ofrecerá a las autoridades locales que deseen hacerlo la oportunidad de financiar plazas de aparcamiento gratuitas en sus instalaciones de aparcamiento etiquetadas, fuera de París, para los poseedores de un Pase Navigo anual. Este sistema de suscripción de aparcamiento a largo plazo funcionará con el registro y será implementado gradualmente por las comunidades asociadas. Hoy en día, esto representa hasta 17.000 plazas de aparcamiento cerca de estaciones que pueden beneficiarse de este sistema y, a finales de 2021, serán 27.000 plazas.
Inversiones en aumento
La región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités están involucradas en un proyecto de modernización sin precedentes de 24.000 millones de euros en toda la red de Île-de-France Mobilités entre 2016 y 2025.
El presupuesto de 2019 confirma el ritmo de la gran inversión realizada para mejorar los desplazamientos diarios en Île-de-France. En los últimos 3 años, se han puesto en servicio 252 trenes nuevos o renovados en la red de Île-de-France. En 2019, circularán 126 trenes nuevos con el objetivo de alcanzar 700 trenes nuevos o renovados para finales de 2021.
Además de estos, se añadirán más de 1000 autobuses eléctricos para impulsar una transformación energética de los autobuses como en ningún otro lugar de Europa. Contribuirán al esfuerzo sin precedentes para fortalecer la oferta de autobuses, creando o reforzando cerca de 500 líneas.
Estas inversiones se dividen en 3 áreas:
- 1.100 millones de euros para modernizar el material rodante y mejorar el confort de los pasajeros (adquisición y renovación), 744 millones de euros en 2018
- 240 millones de euros para mejorar la calidad del servicio y facilitar el transporte (accesibilidad, nuevos servicios de billete, mejor información en tiempo real para los pasajeros)
- 114 millones de euros para desarrollar nuevas líneas y ofrecer aún más servicios (tranvía 1, 4, 9, 10, 12, 13 y cable A).
Transporte para todos
El presupuesto de 2019 confirma el compromiso de Île-de-France Mobilités de hacer el transporte accesible a todos los residentes de Île-de-France, con la continuación del programa de trabajo de accesibilidad de 1.400 millones de euros para hacer que el 60% de las estaciones de la red ferroviaria de Île-de-France sean totalmente accesibles, así como:
- 37 millones de euros para tarifas sociales de asistencia a la movilidad (paquete Amethyst, vales de movilidad)
- 16 millones de euros para transporte adaptado a necesidades específicas (servicio PAM para personas con discapacidad, transporte bajo demanda, etc.)
- 138 millones de euros para garantizar el transporte escolar de todos los alumnos de la región de Île-de-France (tarjetas Imagine R, rutas especiales, transporte para alumnos con discapacidad).
Île-de-France Mobilités trabaja para mejorar la accesibilidad del transporte en Île-de-France. Ofrece servicios adaptados a personas con movilidad reducida, acelera la adaptación de un transporte accesible para todos, mejora la información de los pasajeros para anticipar mejor los viajes.
