Presupuesto 2019: Inversiones cada vez más sostenidas

Inversiones en aumento

La región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités están involucradas en un proyecto de modernización sin precedentes de 24.000 millones de euros en toda la red de Île-de-France Mobilités entre 2016 y 2025.

El presupuesto de 2019 confirma el ritmo de la gran inversión realizada para mejorar los desplazamientos diarios en Île-de-France. En los últimos 3 años, se han puesto en servicio 252 trenes nuevos o renovados en la red de Île-de-France. En 2019, circularán 126 trenes nuevos con el objetivo de alcanzar 700 trenes nuevos o renovados para finales de 2021.