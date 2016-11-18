Línea de autobús 20: un nuevo enlace entre Villepinte, Villiers-le-Bel, Gonesse y Arnouville en 30 minutos

Gran París de autobuses y autobuses híbridos

Esta nueva línea forma parte del Grand Paris des Buses, un plan para mejorar las redes de autobuses, y acompaña a importantes desarrollos urbanos y económicos. Este sector también verá la llegada en pocos años del gran complejo EuropaCity y la línea 17, el metro automático del Grand Paris Express, con una estación en el Triángulo de Gonesse.

Facilitará el acceso a parques empresariales como París Nord 2 o la plataforma del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle.

Los autobuses híbridos utilizados también ahorran energía y reducen sus emisiones de CO2.