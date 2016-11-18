Línea de autobús 20: un nuevo enlace entre Villepinte, Villiers-le-Bel, Gonesse y Arnouville en 30 minutos
Los habitantes del este del Val d'Oise podrán acceder a las instalaciones y empleos situados a lo largo de la RER B sin necesidad de hacer conexión en la Gare du Nord. Su recorrido, de unos diez kilómetros de longitud, atraviesa 6 municipios (Arnouville, Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Roissy-en-France, Tremblay-en-France y Villepinte) e incluye 8 estaciones.
Gran París de autobuses y autobuses híbridos
Esta nueva línea forma parte del Grand Paris des Buses, un plan para mejorar las redes de autobuses, y acompaña a importantes desarrollos urbanos y económicos. Este sector también verá la llegada en pocos años del gran complejo EuropaCity y la línea 17, el metro automático del Grand Paris Express, con una estación en el Triángulo de Gonesse.
Facilitará el acceso a parques empresariales como París Nord 2 o la plataforma del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle.
Los autobuses híbridos utilizados también ahorran energía y reducen sus emisiones de CO2.