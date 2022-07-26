¡Está rodando para el ciclismo en Île-de-France!

Como nos encanta el ciclismo (y el rotundo éxito de Véligo Location confirma que a ti también), hemos preparado un expediente completo para respaldar tus prácticas.

Desde desplazamientos diarios (y herramientas para atreverse a empezar) hasta paseos por Île-de-France, desde el bonus de compra hasta el aparcamiento seguro para bicicletas y aparcar tu pequeña reina, desde una visión de futuro en bicicleta hasta infraestructuras muy útiles...

Te contamos todo, y aún más, que disfrutes de una Île-de-France aún más amigable para el ciclismo.