Cable 1: ¡vamos a por el primer teleférico de la región de Île-de-France!
Cable 1: ¿qué es?
El Cable 1 es un teleférico e incluso es el primero en Île-de-France. A partir de mediados de 2025, conectará Créteil con Villeneuve-Saint-Georges pasando por Limeil-Brévannes y Valenton a lo largo de un recorrido de 4,5 km y 5 estaciones.
Con cabinas de 10 asientos totalmente accesibles, el Cable 1 se integrará naturalmente en la tarifa de Île-de-France.
¿Por qué un teleférico?
Para cumplir con las limitaciones particulares de este territorio, que está atravesado por numerosos cortes (líneas ferroviarias, infraestructuras viales) y se distingue por un relieve marcado.
El resultado: zonas aisladas alejadas de las redes de transporte pesado (metro o tren) y autobuses que ya no pueden responder eficazmente a las necesidades de residentes y empleados.
Île-de-France Mobilités prepara el Cable 1
En 2022, Île-de-France Mobilités lanzará la construcción del Cable 1
- El primer teleférico de Île-de-France
- Créteil > Villeneuve-Saint-Georges, pasando por Limeil-Brévannes y Valenton en 17 minutos
- Un recorrido de 4,5 km
- 5 Estaciones
- Superficie atendida: + 20.000 habitantes, 6.000 empleos
- Totalmente accesible
- Integrado con la tarifación de Île-de-France
¿Por qué una conexión por cable?
- Un territorio atravesado por numerosos cortes: infraestructuras viales, líneas ferroviarias
- Un relieve marcado
Más información sobre https://cable1.iledefrance-mobilites.fr/
En términos concretos, ¿qué cambiará esto?
Innovador y libre de las limitaciones de tráfico, el Cable 1 proporcionará una respuesta concreta a las dificultades diarias de desplazamiento de los habitantes de estos municipios del Val-de-Marne y servirá directamente a más de 20.000 habitantes y 6.000 empleos.
¿Qué estaciones serán atendidas?
Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve Saint-Georges estarán conectadas por 5 estaciones comerciales: Créteil – Pointe du Lac, Temps Durables, Émile Zola, Émile Combes y Bois Matar.
Cable 1: Objetivo 2025
El cable 1 ahora es muy concreto. El 7 de mayo, Île-de-France Mobilités firmó un contrato de 110 millones de euros con el consorcio DOPPELMAYER France SAS (líder) / SPIE BATIGNOLLES GC / France TRAVAUX / EGIS RAIL / ATELIER SCHALL, PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL Cable 1.
Una vez validada esta primera etapa, los trabajos podrán comenzar en 2022, con la puesta en marcha a mediados de 2025.