Cable 1: ¡vamos a por el primer teleférico de la región de Île-de-France!

Cable 1: ¿qué es?

El Cable 1 es un teleférico e incluso es el primero en Île-de-France. A partir de mediados de 2025, conectará Créteil con Villeneuve-Saint-Georges pasando por Limeil-Brévannes y Valenton a lo largo de un recorrido de 4,5 km y 5 estaciones.

Con cabinas de 10 asientos totalmente accesibles, el Cable 1 se integrará naturalmente en la tarifa de Île-de-France.