Consulta pública de Cable A-Téléval del 26 de septiembre al 28 de octubre de 2016
Hay cinco reuniones programadas para conocerte:
- Resort Pointe du Lac: jueves 29 de septiembre de 17:00 a 19:30 h.
- Distrito de Bois Matar: martes 4 de octubre de 16:30 a 19:00
- Distrito de Temperaturas Duraderas: jueves 6 de octubre de 16:30 a 19:00
- en el mercado de Valenton: domingo 9 de octubre de 10:00 a 12:30
- Distrito de Emile Zola: martes 11 de octubre de 16:30 a 19:00
También se ofrece una presentación del proyecto seguida de un momento de trabajo e intercambio a través de dos reuniones públicas:
- Reunión pública en Limeil-Brévannes: jueves 13 de octubre a las 19:00
- Reunión pública en Villeneuve-Saint-Georges: jueves 20 de octubre a las 19:00 horas.
Todas estas reuniones y reuniones públicas están abiertas a todos, sin registro.