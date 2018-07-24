El primer teleférico de Île-de-France alcanza un nuevo hito
Un modo de transporte innovador, para satisfacer necesidades específicas
Como parte de su ambicioso proyecto de desarrollo de la red de transporte, Île-de-France Mobilités está desarrollando nuevas soluciones de movilidad para satisfacer las necesidades específicas de las regiones y facilitar el desplazamiento de los residentes de Île-de-France. El teleférico urbano es un medio de transporte atractivo e innovador que permite superar las rupturas urbanas para atender zonas sin salida al mar y de difícil acceso. Así, puede cruzar ferrocarriles, carreteras, líneas de alta tensión, así como ríos y grandes relieves de forma eficiente y a menor coste. Por tanto, el transporte por cable es perfectamente complementario a los modos de transporte "tradicionales" como el metro, el tranvía y el autobús.
El cable, un nuevo medio de transporte en Île-de-France. Es más relevante para cruzar recortes urbanos. Promueve la intermodalidad, es un teleférico urbano, es accesible para todos. Cable: A Téléval
Cable A: un proyecto esencial para el servicio del sur del Val-de-Marne
El Cable A – Téléval conectará los municipios de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges. Contará con 5 estaciones para una ruta de 4,5 km que cruza las líneas TGV y ferrocarril de mercancías, la carretera nacional 406 y una línea de alta tensión. El objetivo del proyecto essatisfacer las crecientes necesidades de desplazamiento de la población y abrir los distritos de Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges conectándolos con la línea de metro 8 y la red de autobuses.
Esta nueva línea de transporte ofrecerá un tiempo de viaje de menos de 20 minutos entre las estaciones de Bois Matar y Pointe du Lac. Este modo de transporte fiable y rápido ahorra un tiempo significativo a los usuarios y reduce el tráfico en las carreteras de la zona. La consulta y los estudios preliminares permitieron elegir la mejor ruta, limitando al mismo tiempo el impacto del proyecto en el paisaje, los residentes locales y el entorno natural tanto como fuera posible. Esta ruta también permite conexiones fáciles con el metro y la red de autobuses.
La aprobación por parte de Île-de-France Mobilités del Esquema de Principios, el expediente de investigación pública y el acuerdo de financiación para los estudios previos al proyecto permite que el proyecto entre en la fase concreta y pivotal de la investigación pública realizada desde finales de 2018 o principios de 2019. El coste de este proyecto, sin precedentes en la región, se estima en 132 millones de euros, financiado por Île-de-France Mobilités, el Consejo Departamental de Val-de-Marne y la Región de Île-de-France.
El proyecto de un vistazo
El Cable A – Téléval dará servicio a 4 ciudades (Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Limeil-Brévannes y Créteil) en una ruta de 4,5 km con 5 estaciones.
La ruta del Cable A - Téléval, Crétail Pointe du lac, metro 8, Bus 393, 117, 23, K. Bois Matar, Bus J1, J2, G1, G2
Este medio de transporte garantiza tiempos de viaje fiables y regulares: menos de 20 minutos entre Bois Matar y Pointe du Lac. Con horarios de apertura alineados con los del metro (5:30 a.m. – 1 a.m.) y una frecuencia de menos de 30 segundos entre cada cabina, el Cable A podrá transportar hasta 1600 pasajeros por hora y por dirección. La asistencia esperada es de 12.000 usuarios diarios.
Cabina de 10 plazas, terminales de protección por vídeo y llamadas en cada cabina, estación accesible para personas con movilidad reducida.