El primer teleférico de Île-de-France alcanza un nuevo hito

Esta nueva línea de transporte ofrecerá un tiempo de viaje de menos de 20 minutos entre las estaciones de Bois Matar y Pointe du Lac. Este modo de transporte fiable y rápido ahorra un tiempo significativo a los usuarios y reduce el tráfico en las carreteras de la zona. La consulta y los estudios preliminares permitieron elegir la mejor ruta, limitando al mismo tiempo el impacto del proyecto en el paisaje, los residentes locales y el entorno natural tanto como fuera posible. Esta ruta también permite conexiones fáciles con el metro y la red de autobuses.

La aprobación por parte de Île-de-France Mobilités del Esquema de Principios, el expediente de investigación pública y el acuerdo de financiación para los estudios previos al proyecto permite que el proyecto entre en la fase concreta y pivotal de la investigación pública realizada desde finales de 2018 o principios de 2019. El coste de este proyecto, sin precedentes en la región, se estima en 132 millones de euros, financiado por Île-de-France Mobilités, el Consejo Departamental de Val-de-Marne y la Región de Île-de-France.