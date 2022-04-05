Skin C1 Cable: ¡Aquí tienes los resultados de tus votos!
Para adornar el cable C1, ¡has elegido el diseño 3!
Para vestir el primer teleférico de Île-de-France —en realidad más bien una góndola, por cierto, explicamos la diferencia justo abajo— que irá entre Créteil y Villeneuve-Saint-Georges, habéis optado por un diseño que "sonríe".
Por tanto, tu futuro camarote mostrará un enfoque dinámico, positivo y con gráficos curvados.
Teleférico, góndola: ¿cuáles son las diferencias?
Aunque el término genérico para describir una cabina que transporta pasajeros atados a un cable es generalmente "teleférico", el futuro cable C1 es en realidad... ¡Una góndola!
Pero entonces, ¿cómo te orientas?
- El teleférico está, en general, compuesto por dos grandes cabinas, con capacidades muy grandes, que funcionan de un lado a otro; una cabina va en una dirección y luego regresa en la otra.
- La góndola realiza un movimiento "unidireccional", es decir, las cabinas siempre se mueven en la misma dirección, siguiendo un bucle. Las cabinas de una góndola tienen capacidades menores (10 personas sentadas, como parte del proyecto C1).