Skin C1 Cable: ¡Aquí tienes los resultados de tus votos!

Para adornar el cable C1, ¡has elegido el diseño 3!

Para vestir el primer teleférico de Île-de-France —en realidad más bien una góndola, por cierto, explicamos la diferencia justo abajo— que irá entre Créteil y Villeneuve-Saint-Georges, habéis optado por un diseño que "sonríe".

Por tanto, tu futuro camarote mostrará un enfoque dinámico, positivo y con gráficos curvados.