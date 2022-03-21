Cable C1: vota a favor del diseño del primer teleférico en Île-de-France

El trabajo en el cable C1 ha comenzado, ¡depende de ti votar!

Para 2025, este teleférico, el primero en Île-de-France, conectará Créteil con Villeneuve-Saint-Georges dando servicio a Limeil-Brévannes y Valenton.

Esto abrirá las ciudades atendidas y las conectará con la línea 8 del metro y toda la red de autobuses de la zona.

Así, tras el éxito de las consultas para los futuros trenes B del RER, para los metros de las líneas 15, 16, 17 y 18, y más recientemente para el futuro tranvía T1, Île-de-France Mobilités lanza una nueva consulta pública del 21 de marzo al 4 de abril para elegir el revestimiento exterior de las cabinas de cable C1.