Campaña para combatir el fraude en el transporte público en Île-de-France

Nueva legislación para combatir mejor el fraude

La Ley nº 2016-339 de 22 de marzo de 2016, conocida como la Ley Le Roux-Savary "sobre la prevención y lucha contra la incivilidad, contra ataques a la seguridad pública y contra actos terroristas en el transporte público de pasajeros", refuerza las prerrogativas de los operadores de transporte y proporciona nuevas herramientas para reforzar la seguridad, combatir el fraude y clarificar el marco de intervención de sus agentes. Leer más: Campaña antifraude