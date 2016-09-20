Campaña para combatir el fraude en el transporte público en Île-de-France

Todos los operadores de transporte urbano son víctimas de este fenómeno. En el contexto de la actual crisis económica, el impacto financiero es considerable para las compañías transportistas pero también para la autoridad organizadora (Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)). Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), ha fijado objetivos ambiciosos para los operadores.

Una campaña informativa compartida entre Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), RATP, SNCF y la región de Île-de-France, tiene como objetivo recordar a los pasajeros los riesgos cívicos del fraude, así como el endurecimiento de las penas impuestas desde la promulgación de la ley Savary-Le Roux "relativa a la prevención y lucha contra la incivilidad, contra ataques a la seguridad pública y contra actos terroristas en el transporte público de pasajeros"