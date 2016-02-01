Mapa interactivo del avance de las máquinas tuneladoras para la ampliación de la línea 14 del Metro

Las máquinas tuneladoras realizan tanto la excavación del subsuelo, el soporte del terreno atravesado como la construcción propiamente dicha del túnel. Funcionan las 24 horas del día, 6 días a la semana.

Puedes seguir su progreso desde un mapa interactivo en la web del proyecto de ampliación de la Línea 14.

La posición de cada máquina tuneladora se actualiza cada dos semanas para mostrar un progreso suficiente, es decir, unos 150 metros a una tasa media de 12 metros por día. Un contador indica el número de metros de túneles excavados de un total de 5800 previstos.