Desafío de Información al Pasajero: ¡descubre a los ganadores de 2019!

Basándose en los últimos avances tecnológicos, Geotwin propone una revisión exhaustiva de los algoritmos para recomendar rutas alternativas, teniendo en cuenta la proyección de la red hacia el futuro (especialmente la transferencia de flujos). Su solución permite así prevenir el fenómeno de congestión y reincidencia en caso de una situación perturbada.

Testimonio: "La herramienta de toma de decisiones desarrollada por GeoTwin permite a Île-de-France Mobilités tomar decisiones en tiempo real sobre la redistribución de la carga de tráfico en sus redes. Tiene otro potencial interesante, en particular su integración con aplicaciones MaaS. El estudio permitió, gracias a un trabajo profundo con algoritmos, establecer propuestas para rutas alternativas teniendo en cuenta los riesgos de sobrecarga (estado actual de la red y futuro en vista de las redirecciones propuestas) y así prevenir fenómenos de congestión y sobreincidencia en caso de una situación interrumpida. »

2º premio: Información en tiempo real para los pasajeros – Nextérité