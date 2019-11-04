Desafío de Información al Pasajero: ¡descubre a los ganadores de 2019!
El podio del Desafío de Información al Pasajero 2019
Île-de-France Mobilités presentó los nombres de los ganadores de 2019 durante la velada de entrega de premios. A estos ganadores se les ofreció la firma de un acuerdo de financiación con Île-de-France Mobilités y apoyo tipo coaching para implementar su solución en la región de Île-de-France.
1er premio : Tecnología de última generación para optimizar los viajes de los viajeros en situaciones disruptivas – Geotwin
El equipo Geotwin con Stéphane Beaudet
Basándose en los últimos avances tecnológicos, Geotwin propone una revisión exhaustiva de los algoritmos para recomendar rutas alternativas, teniendo en cuenta la proyección de la red hacia el futuro (especialmente la transferencia de flujos). Su solución permite así prevenir el fenómeno de congestión y reincidencia en caso de una situación perturbada.
Testimonio: "La herramienta de toma de decisiones desarrollada por GeoTwin permite a Île-de-France Mobilités tomar decisiones en tiempo real sobre la redistribución de la carga de tráfico en sus redes. Tiene otro potencial interesante, en particular su integración con aplicaciones MaaS. El estudio permitió, gracias a un trabajo profundo con algoritmos, establecer propuestas para rutas alternativas teniendo en cuenta los riesgos de sobrecarga (estado actual de la red y futuro en vista de las redirecciones propuestas) y así prevenir fenómenos de congestión y sobreincidencia en caso de una situación interrumpida. »
2º premio: Información en tiempo real para los pasajeros – Nextérité
El equipo Nextérité con Stéphane Beaudet
Nextérité ofrece servicios de información de movilidad en tiempo real gracias a algoritmos semánticos e inteligentes artificiales. Su solución NextAlert, un motor colaborativo de información de transporte en tiempo real, evalúa las condiciones de transporte de diferentes fuentes, incluidas las redes sociales, para proporcionar información fiable, precisa y en tiempo real de los pasajeros, así como para informar a los pasajeros vía SMS sobre interrupciones en la red.
Testimonio: " El Desafío Île-de-France Mobilités fue intenso y emocionante: intenso, porque tuvimos que establecer un servicio de alerta de viaje muy rápido en un contexto de huelgas; Fascinante, porque nos permitió experimentar con residentes de Île-de-France de todos los perfiles y validar concretamente las características clave de una aplicación de alerta de viaje eficaz y fácil de usar. Esta nueva versión de alerta de viaje para pasajeros es ahora un módulo adicional de nuestro motor de información de movilidad NextAlert. ¡Gracias al equipo de Challenge por su apoyo y rapidez de respuesta! Esperamos que este servicio NextAlert Trajet pueda utilizarse en Île-de-France en el futuro. »
3º premio: Una plataforma inteligente de movilidad multimodal, que permite agrupar los viajes VTC/Taxis – Uppli
El equipo de Uppli
Uppli está desarrollando una plataforma inteligente de movilidad multimodal, ofreciendo un servicio dinámico de cálculo de recorridos multimodal. Su solución en LaPoole permite agrupar los viajes VTC/Taxi entre varios viajeros, ofreciendo así una alternativa adicional en caso de una situación interrumpida.
Testimonio: "Es un gran orgullo para Uppli haber estado entre los ganadores del Passenger Information Challenge en 2019. Queremos agradecer a Île-de-France Mobilités los recursos que nos han puesto a nuestra disposición, que nos han permitido hacer crecer nuestra solución "LaPoole", gracias en particular a las colaboraciones instauradas por IDFM, que nos han permitido acelerar el desarrollo de nuestra oferta de servicios, así como al apoyo proporcionado en la recaudación de fondos, que ha hecho posible una ambiciosa perspectiva para la evolución de nuestro producto y su modelo de negocio. Para Uppli, aún una start-up joven, este reto es un verdadero activo para la continuación de nuestro desarrollo, en particular gracias al respaldo de referencia de un actor clave en movilidad como Île-de-France Mobilités. ¡Gracias! »
Premio favorito del jurado: Ayuda mutua entre pasajeros en el transporte para facilitar la movilidad de todos – Faciligo
El equipo de Faciligo
Con su solución de ayuda mutua entre viajeros, Faciligo ganó al Jurado del Desafío, que le otorgó un premio de "golpe de corazón". Faciligo conecta a viajeros con movilidad reducida o en situaciones vulnerables con viajeros que desean echar una mano, para facilitar la movilidad de todos en todo tipo de viajes.
La ceremonia de entrega de premios del desafío, durante la cual se desveló el podio, se celebró el 17 de octubre, en presencia de Stéphane Beaudet, vicepresidente de la región de Île-de-France. Fue una oportunidad para reunir a los actores de innovación y movilidad en Île-de-France.
El equipo del desafío quiere agradecer a todos los participantes, así como a todos los que contribuyeron al éxito de esta primera edición.