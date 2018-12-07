Elige el diseño del metro para las futuras líneas 15, 16 y 17
Un diseño al servicio del viajero, con trenes:
- Accesible: Las puertas anchas te permiten subir y bajar del tren de forma rápida y segura. El acceso para personas con movilidad reducida es posible en todo el tren y las plazas están reservadas para personas en silla de ruedas y para personas con niños en carritos o equipaje
- Cómodo: la ventilación, la temperatura y la iluminación se controlan y modulan según la hora del día para crear un ambiente relajante. Además, la iluminación en el andén se refuerza cuando los pasajeros suben y bajan. El parabrisas extra ancho ofrece una vista panorámica de la protuberancia del túnel y de las estaciones.
- Moderno y conectado: grandes y numerosas pantallas de información dinámicas están integradas a lo largo de toda la longitud del tren y toda la información de los pasajeros se mantiene coherente con la de la red. Por tanto, los enchufes USB ofrecen una forma de recargar tu teléfono móvil para seguir usando tu medio de comunicación mientras viajas.
- Seguro: la iluminación bajo los asientos refuerza la percepción de un espacio seguro y los trenes están 100% protegidos por vídeo.
Un pedido histórico para la red Île-de-France Mobilités
Con 200 km de líneas adicionales y 68 nuevas estaciones, el Grand Paris Express es un proyecto estructurador para la región de Île-de-France que facilitará los desplazamientos de suburbio en barrio. Para la operación de las líneas 15, 16 y 17, Île-de-France Mobilités y la Société du Grand Paris han encargado hasta 183 trenes nuevos, diseñados por Alstom.
Estos nuevos metros de alta capacidad que operan sobre trenes podrán circular hasta a 110 km/h en modo automático sin conductor y consistirán en trenes de 6 coches en la línea 15 y 3 coches en las líneas 16 y 17. Los primeros trenes saldrán de la fábrica en 2022 para el primer servicio comercial previsto para 2024.
Estos trenes estarán disponibles para futuros operadores por Île-de-France Mobilités , que así tendrá acceso a equipos de nueva generación, beneficiándose de las últimas tecnologías y ofreciendo altos rendimientos. La experiencia de viaje combinará comodidad y rapidez.
