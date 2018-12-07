Elige el diseño del metro para las futuras líneas 15, 16 y 17

Un pedido histórico para la red Île-de-France Mobilités

Con 200 km de líneas adicionales y 68 nuevas estaciones, el Grand Paris Express es un proyecto estructurador para la región de Île-de-France que facilitará los desplazamientos de suburbio en barrio. Para la operación de las líneas 15, 16 y 17, Île-de-France Mobilités y la Société du Grand Paris han encargado hasta 183 trenes nuevos, diseñados por Alstom.

Estos nuevos metros de alta capacidad que operan sobre trenes podrán circular hasta a 110 km/h en modo automático sin conductor y consistirán en trenes de 6 coches en la línea 15 y 3 coches en las líneas 16 y 17. Los primeros trenes saldrán de la fábrica en 2022 para el primer servicio comercial previsto para 2024.

Estos trenes estarán disponibles para futuros operadores por Île-de-France Mobilités , que así tendrá acceso a equipos de nueva generación, beneficiándose de las últimas tecnologías y ofreciendo altos rendimientos. La experiencia de viaje combinará comodidad y rapidez.