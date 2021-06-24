RER B: elige el diseño de tu nuevo tren
A partir de noviembre de 2025, 3 años antes de lo previsto inicialmente, circulará un nuevo tren por la línea B del RE: el MI20.
Île-de-France Mobilités quería que este nuevo material rodante fuera lo más parecido posible a tus expectativas: más accesible, más espacioso, más cómodo.
Y dado que este tren estará al servicio de la gente de la región de Île-de-France, lanzamos una gran consulta: ¡podrás votar por el diseño de tu nuevo RER B!
La "cara" del tren, la organización interior y la estética: te ofrecemos la opción entre 3 identidades para tu futuro RER B. Tres identidades que destacan, cada una a su manera, los fundamentos de este nuevo tren diario.
La consulta se extiende hasta el 31 de julio de 2021.
¡Dentro, fuera: depende de ti votar!
La consulta se centra en el diseño exterior y en los elementos del mobiliario interior.
Bout-avant: ¿qué opinas?
Fuera, podrás elegir entre 3 propuestas "frontales" (esta es la "cara" del tren)
¿Cuál prefieres?
¿Qué diseño de interiores elegirías?
En el interior, tendrás que elegir entre 3 "packs" de accesorios que incluyen asientos, barras de agarre (para sujetarte) y diferentes luces.
Actualización sobre el MI20
MI20, a partir de noviembre de 2025, será:
- 146 trenes de nueva generación que aumentan el confort del usuario (videovigilancia, aire acondicionado, información dinámica optimizada para los pasajeros) y se adaptan a las necesidades específicas de la línea B
- Trenes de 104 metros de longitud, organizados en 7 coches cortos (en comparación con los actuales trenes de 4 coches), para cumplir con las restricciones de los huecos con muchos andenes curvos en la línea
- Coches más anchos y de 2 niveles (dependiendo de las limitaciones de carga UFR y la posición del equipo en el techo)
- +20% de los asientos comparados con los actuales conjuntos renovados del MI79/MI84 y 1070 asientos en total
- Y la mitad de los espacios accesibles en el mismo nivel
- 26% de los escaños prioritarios
- Y, por supuesto: enchufes USB para cargar tus dispositivos, pantallas de información grandes y numerosas, temperatura ajustada según la situación, iluminación relajante y trenes 100% protegidos por vídeo .
Al mismo tiempo, el despliegue de estos trenes MI20 en la línea B en 2025 requerirá importantes adaptaciones a la infraestructura (alturas de andenes, refuerzos de suministro eléctrico) pero también a los talleres de mantenimiento (creación de un nuevo taller en Mitry y adaptación del taller existente en Massy).