Elección de la ruta norte y la estación "Grands Pêchers" para la ampliación de la línea 1 del metro

La opción de que la extensión de la línea 1 pase por la estación de Grands Pêchers tiene la ventaja de servir tanto a los habitantes de Montreuil como a los de Fontenay-sous-Bois. Esta opción tiene varias ventajas: tiempos de trabajo mucho más cortos y un impacto menos significativo en los hogares y el tráfico.

La extensión en algunas cifras

  • 3 nuevas estaciones en la línea 1 del Metro
  • Aproximadamente 5 km de recorrido
  • Un metro cada 1 minuto y 45 minutos durante la hora punta de la mañana
  • Viaje de 6-7 minutos entre el Château de Vincennes y el Val de Fontenay
  • 3 estaciones y elección de ruta hacia el norte

La ampliación de la línea 1 del Metro desde Château de Vincennes contará con tres nuevas estaciones:

  • una estación en Rigollots (Fontenay-sous-Bois);
  • una estación intermedia en los Grands Pêchers (Montreuil)
  • un terminal en Val de Fontenay (Este o Sur).

Numerosas conexiones con la red de transporte

  • Tren RER A
  • Tren RER E
  • Línea 15 del Metro
  • Futura ampliación del tranvía 1
  • Y muchas líneas de autobús

Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), la Región, el Estado y todos los socios (Departamento, Ciudades, RATP) continuarán el proyecto sobre la base de esta ruta única. Île-de-France Mobilités continuará los estudios para elaborar el expediente de investigación pública. La investigación pública está prevista para 2018.

