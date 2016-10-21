Elección de la ruta norte y la estación "Grands Pêchers" para la ampliación de la línea 1 del metro
La opción de que la extensión de la línea 1 pase por la estación de Grands Pêchers tiene la ventaja de servir tanto a los habitantes de Montreuil como a los de Fontenay-sous-Bois. Esta opción tiene varias ventajas: tiempos de trabajo mucho más cortos y un impacto menos significativo en los hogares y el tráfico.
La extensión en algunas cifras
- 3 nuevas estaciones en la línea 1 del Metro
- Aproximadamente 5 km de recorrido
- Un metro cada 1 minuto y 45 minutos durante la hora punta de la mañana
- Viaje de 6-7 minutos entre el Château de Vincennes y el Val de Fontenay
- 3 estaciones y elección de ruta hacia el norte
La ampliación de la línea 1 del Metro desde Château de Vincennes contará con tres nuevas estaciones:
- una estación en Rigollots (Fontenay-sous-Bois);
- una estación intermedia en los Grands Pêchers (Montreuil)
- un terminal en Val de Fontenay (Este o Sur).
Numerosas conexiones con la red de transporte
- Tren RER A
- Tren RER E
- Línea 15 del Metro
- Futura ampliación del tranvía 1
- Y muchas líneas de autobús
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), la Región, el Estado y todos los socios (Departamento, Ciudades, RATP) continuarán el proyecto sobre la base de esta ruta única. Île-de-France Mobilités continuará los estudios para elaborar el expediente de investigación pública. La investigación pública está prevista para 2018.
Más información: Extensión del tranvía 1 desde Noisy-le-Sec hasta Fontenay-sous-Bois