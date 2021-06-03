Instrucciones de uso del COB: descubriendo un centro de operaciones de autobuses

¿Qué es un Centro de Operaciones de Autobuses?

A diario, los agentes la llaman "COB" y, bajo este acrónimo técnico, es el centro neurálgico de tu línea de autobús el que cobra vida.

Porque el Centro de Operaciones de Autobuses es esencial para tu transporte diario: la alimentación y limpieza de los autobuses, su almacenamiento y mantenimiento, pero también la recepción y administración del personal, la organización del servicio.

Los COBs pueden alojar entre 20 y 300 autobuses.