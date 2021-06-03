Instrucciones de uso del COB: descubriendo un centro de operaciones de autobuses
¿Qué es un Centro de Operaciones de Autobuses?
A diario, los agentes la llaman "COB" y, bajo este acrónimo técnico, es el centro neurálgico de tu línea de autobús el que cobra vida.
Porque el Centro de Operaciones de Autobuses es esencial para tu transporte diario: la alimentación y limpieza de los autobuses, su almacenamiento y mantenimiento, pero también la recepción y administración del personal, la organización del servicio.
Los COBs pueden alojar entre 20 y 300 autobuses.
¿Por qué renovar los COBs?
Totalmente comprometida con la transición energética, Île-de-France Mobilités quiere convertirse en la primera metrópoli de Europa con transporte público 100% libre de carbono para 2030. Un objetivo ambicioso, pero realista, que consiste en sustituir autobuses y autocares que aún funcionan con diésel por modelos eléctricos o NGV (Gas Natural para Vehículos) por biometano. El biometano es un gas obtenido mediante la fermentación de compuestos orgánicos (detritos, residuos agrícolas, basura, etc.), que da una segunda vida a nuestros residuos.
Hasta la fecha, 1600 autobuses son híbridos o eléctricos y 660 autobuses y autocares circulan con NGV.
Y es para recibir, "alimentar" y mantener estos nuevos vehículos que es necesario renovar, adaptar o incluso construir centros operativos adaptados.
¿Qué significa adaptar un centro de operaciones de autobuses?
En términos concretos, esto significa equipar cada plaza de aparcamiento de autobús con un enchufe de biometano o de carga eléctrica. Esto también requiere el apoyo y desarrollo de un sector de Île-de-France para la producción de este famoso biometano.
La conversión de los centros operativos de autobuses ya está en marcha: 6 han sido equipados con recargas de biometano y 4 con carga eléctrica. Para la primera mitad de 2022, 30 centros operativos estarán involucrados en toda la región de Île-de-France: 4 pasarán a ser eléctricos y 24 serán adaptados a NGV. Y el movimiento no se detendrá ahí porque se están construyendo nuevos centros operativos.
¿Quién fabrica estos COBs?
Con la introducción de la competencia entre líneas de autobús, la mayoría de los nuevos centros operativos están siendo construidos por los operadores delegados, bajo la supervisión de Île-de-France Mobilités. Otros están siendo construidos directamente por Île-de-France Mobilités, como el depósito TZen 4 en Corbeil-Essonnes (91), el depósito TZen 5 en Choisy-le-Roi (94), un depósito en Bondoufle (91) y finalmente el depósito Vaux-le-Pénil (77), que acaba de completarse.
Por su parte, la RATP, en acuerdo con Île-de-France Mobilités, ha lanzado un plan de conversión energética para todos sus depósitos para 2025.
Con la apertura a la competición, los futuros depósitos serán realizados directamente por Île-de-France Mobilités o por operadores de transporte como parte de su delegación de servicio público.
Vaux-le-Pénil: la COB del futuro
Aunque muchos centros operativos de autobuses de nueva generación están en construcción, el de Vaux-le-Pénil (77) es muy especial: es el primer COB bajo gestión directa de proyectos Île-de-France Mobilités que será entregado, en julio, al delegado de Transdev encargado de operar las líneas de autobús de Grand Melun, cuya actividad comenzará en agosto en este lugar.
Ubicado en un terreno boscoso de 2,2 hectáreas, este COB podrá alojar 100 autobuses impulsados por gas natural (NGV). Los empleados del recinto serán alojados en un edificio que cumpla con los criterios de Alta Calidad Ambiental (HQE) y con un tejado verde.
El COB de Vaux-le-Pénil consta de un taller de 2.500 m2 para el mantenimiento y reparación de autobuses, un edificio de 915 m2 dedicado a la operación ; aquí se ubicarán la mayoría de las oficinas del recinto, la sala de servicio de los conductores y la zona de recepción para los visitantes, y un aparcamiento de 4.800 m2 donde podrán aparcar los empleados de Transdev.
En Vaux-le-Pénil se operarán nada menos que 18 líneas de autobús y 3 servicios de transporte bajo demanda
Los municipios atendidos son Dammarie-les-Lys, Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Limoges-Fourches, Lissy, Livry-sur-Seine, Maincy, Melun, Montereau-sur-le-Jard, Pringy, Rubelles, Vaux-le-Pénil, Voisenon, Villiers en Bière, Saint Fargeau-Ponthierry y Seine-Port.