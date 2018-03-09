El comité para la evaluación de la oferta de transporte en Île-de-France publica su primer informe

Miembros del comité para la evaluación de la oferta de transporte en Île-de-France:

Jean-Paul Bailly , ex presidente y director ejecutivo de la RATP y ex presidente del Grupo La Poste, que preside el comité

Yves Ramette , ex Director General de SNCF Réseau Île-de-France y ex Subdirector General de la RATP

Yves Crozet , profesor en la Universidad de Lyon y exdirector del Laboratorio de Planificación, Economía y Transporte (LAET)

Marc Pélissier, presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte FNAUT Île-de-France.

Transparencia, evaluación de impacto, lecciones, explicaciones del enfoque deseado del trabajo en pocas palabras por parte de los miembros del comité:

La cultura de evaluación no está muy desarrollada en Francia. Y, de hecho, es un ejercicio de evaluación sin precedentes al que el Presidente de la Región de Île-de-France nos ha invitado: medir, año tras año, el impacto de las diversas y muy variadas novedades del año en el ámbito del transporte público.

Para llevar a cabo este ejercicio bastante innovador, nos parecía importante no limitarnos a un enfoque global usando estadísticas generales que a menudo son bastante conocidas, pero no muy homogéneas y que necesariamente varían significativamente de un año a otro. Además, nos parecía esencial tener un enfoque específico, operación por operación, intentando reunir todos los datos relevantes, limitándonos a los hechos sin juzgar.

El lector encontrará, con total transparencia, una mina de información que a menudo es poco conocida para apreciar mejor el impacto y la relevancia de las distintas operaciones. Estos documentos aún contienen una serie de imperfecciones o carencias que intentaremos corregir año tras año. Debido a su diversidad y naturaleza multifacética, este documento permite comprender las dificultades del ejercicio.

La primera es el tiempo entre la primera aprobación y la puesta en servicio, que a menudo supera los diez años, incluso para operaciones modestas. La puesta en servicio en sí se extiende a lo largo de varios años. Estos son plazos que superan con creces los plazos políticos.

El segundo es el resultado de la diversidad, heterogeneidad y simultaneidad, normal e incluso deseable, de las operaciones: nuevas infraestructuras, reestructuración de la red, nuevos horarios operativos, modernización de estaciones, intermodalidad, renovación del material rodante, decisiones de precios, etc. Los impactos en sí son muy diversos: número de pasajeros implicados, ahorro de tiempo, comodidad y seguridad, cambios de modalidad, impactos en el ruido y la contaminación, ganancias económicas, etc. Cualquier agregación es imposible, la evaluación global es difícil.

Los vínculos causa-efecto son multifacéticos y, por tanto, difíciles de establecer. Es prácticamente imposible, si queremos mantenernos objetivos y ceñirnos a los hechos, vincular directamente la causa y el efecto, ya que los factores, incluidos los externos a una operación, son tan múltiples e interdependientes. En particular, los cambios modales, uno de los principales objetivos de la política para el desarrollo y la mejora del transporte público, son difíciles de medir, especialmente a corto plazo, debido a la aceleración muy gradual, el lento ritmo de cambio de hábitos y la evolución de la urbanización. Como resultado, a menudo parecen modestos y decepcionantes.