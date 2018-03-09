El comité para la evaluación de la oferta de transporte en Île-de-France publica su primer informe
Este comité, compuesto por Jean-Paul Bailly, Yves Ramette, Yves Crozet y Marc Pélissier, fue creado en 2017 para evaluar el alcance e impacto de las medidas implementadas por Île-de-France Mobilités dirigidas a:
- desarrollar la red de transporte público en la región de París,
- Ampliación de la oferta de transporte en las redes existentes
- y mejorar la calidad del servicio ofrecido.
Para esta primera edición, el comité compuesto por expertos independientes abordó 12 medidas que se implementaron en 2016 (puesta en marcha del tranvía 6, despliegue de la nueva línea de metro 9, implementación del paso para todas las zonas, etc.) centrándose en sus condiciones de implementación, su eficacia y sus impactos.
Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités: "Quería que Île-de-France Mobilités estableciera un enfoque innovador para la evaluación por parte de expertos independientes de nuestra política de mejora del transporte público. Los residentes de Île-de-France deben saber exactamente por qué están pagando y los resultados concretos de las inversiones realizadas. Por ello, me siento muy orgulloso de que seamos pioneros en este campo, porque este enfoque es esencial para informar sobre nuestra acción a la población de la región de Île-de-France y para ayudarnos a orientar mejor nuestras opciones de inversión, centrándonos sobre todo en una política de resultados."
El primer informe de este comité abarca el año 2016. Se elaboró en colaboración con los equipos de Île-de-France Mobilités, que proporcionaron los datos necesarios para este trabajo.
Este informe consta de dos partes:
- El primero presenta una visión global de los desarrollos de 2016 en términos de oferta y calidad del servicio.
- La segunda se basa en un análisis multicriterio de doce medidas implementadas en 2016. Estas medidas, seleccionadas por el comité, son de diversas naturalezas: puesta en marcha de nuevas infraestructuras, desarrollo de líneas de tren, metro o autobús, renovación del material rodante o mejora de las condiciones intermodales.
El comité concluye tres lecciones principales:
- Las operaciones modestas son las más eficientes, a menudo con una buena relación entre sus impactos positivos y sus costes.
- La renovación del material rodante tiene un carácter estructural.
- Por último, en general, debemos asegurar un equilibrio entre los tipos de medidas. Esto es especialmente necesario, entre estructurar operaciones y aquellas para mejorar la vida diaria.
Miembros del comité para la evaluación de la oferta de transporte en Île-de-France:
- Jean-Paul Bailly, ex presidente y director ejecutivo de la RATP y ex presidente del Grupo La Poste, que preside el comité
- Yves Ramette, ex Director General de SNCF Réseau Île-de-France y ex Subdirector General de la RATP
- Yves Crozet, profesor en la Universidad de Lyon y exdirector del Laboratorio de Planificación, Economía y Transporte (LAET)
- Marc Pélissier, presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte FNAUT Île-de-France.
Transparencia, evaluación de impacto, lecciones, explicaciones del enfoque deseado del trabajo en pocas palabras por parte de los miembros del comité:
La cultura de evaluación no está muy desarrollada en Francia. Y, de hecho, es un ejercicio de evaluación sin precedentes al que el Presidente de la Región de Île-de-France nos ha invitado: medir, año tras año, el impacto de las diversas y muy variadas novedades del año en el ámbito del transporte público.
Para llevar a cabo este ejercicio bastante innovador, nos parecía importante no limitarnos a un enfoque global usando estadísticas generales que a menudo son bastante conocidas, pero no muy homogéneas y que necesariamente varían significativamente de un año a otro. Además, nos parecía esencial tener un enfoque específico, operación por operación, intentando reunir todos los datos relevantes, limitándonos a los hechos sin juzgar.
El lector encontrará, con total transparencia, una mina de información que a menudo es poco conocida para apreciar mejor el impacto y la relevancia de las distintas operaciones. Estos documentos aún contienen una serie de imperfecciones o carencias que intentaremos corregir año tras año. Debido a su diversidad y naturaleza multifacética, este documento permite comprender las dificultades del ejercicio.
- La primera es el tiempo entre la primera aprobación y la puesta en servicio, que a menudo supera los diez años, incluso para operaciones modestas. La puesta en servicio en sí se extiende a lo largo de varios años. Estos son plazos que superan con creces los plazos políticos.
- El segundo es el resultado de la diversidad, heterogeneidad y simultaneidad, normal e incluso deseable, de las operaciones: nuevas infraestructuras, reestructuración de la red, nuevos horarios operativos, modernización de estaciones, intermodalidad, renovación del material rodante, decisiones de precios, etc. Los impactos en sí son muy diversos: número de pasajeros implicados, ahorro de tiempo, comodidad y seguridad, cambios de modalidad, impactos en el ruido y la contaminación, ganancias económicas, etc. Cualquier agregación es imposible, la evaluación global es difícil.
Los vínculos causa-efecto son multifacéticos y, por tanto, difíciles de establecer. Es prácticamente imposible, si queremos mantenernos objetivos y ceñirnos a los hechos, vincular directamente la causa y el efecto, ya que los factores, incluidos los externos a una operación, son tan múltiples e interdependientes. En particular, los cambios modales, uno de los principales objetivos de la política para el desarrollo y la mejora del transporte público, son difíciles de medir, especialmente a corto plazo, debido a la aceleración muy gradual, el lento ritmo de cambio de hábitos y la evolución de la urbanización. Como resultado, a menudo parecen modestos y decepcionantes.