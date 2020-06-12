Comité para la evaluación de la mejora de la oferta de transporte en Île-de-France para el año 2018

Creado en 2016 por Valérie Pécresse en su calidad de presidenta de Île-de-France Mobilités, este comité independiente de expertos tiene como objetivo evaluar el alcance e impacto de las medidas implementadas por Île-de-France Mobilités.

Este comité está presidido por Jean-Paul Bailly, ex presidente y director ejecutivo de la RATP y ex presidente del grupo La Poste. Reúne a esto:

  • Yves Crozet, profesor emérito en Sciences-Po Lyon y exdirector del Laboratorio de Planificación, Economía y Transporte (LAET),
  • Marc Pélissier, presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte FNAUT Île-de-France,
  • Yves Ramette, exdirector general de SNCF Réseau Île-de-France y ex subdirector general de la RATP.

Hasta ahora, el comité ha elaborado tres informes, uno por año, para los años 2016, 2017 y 2018. Estos informes abarcan varios enfoques:

  • Una visión general anual de la evolución del transporte público en Île-de-France: evolución de la oferta, tráfico y calidad del servicio en toda la red de Île-de-France, avances de obras y proyectos, elementos sobre el coste y la financiación del transporte, etc.
  • Una evaluación detallada de una selección de medidas emblemáticas, implementadas o completadas cada año,
  • Un análisis complementario de las medidas presentadas en el informe de evaluación anterior y para el cual hay datos actualizados disponibles.

El informe de 2018 se centra en las siguientes medidas:

  • Inversiones para mejorar el funcionamiento del RER D sur,
  • El sistema de incentivos para el carpool a través de una plataforma de red,
  • La experimentación de transbordadores autónomos en dos tipos muy diferentes de entornos urbanos,
  • La política de aparcamiento de bicicletas en las estaciones ("Véligo"),
  • El desarrollo de carriles exclusivos dedicados a autobuses en las autopistas de la región de Île-de-France.